Președintele Argentinei, Javier Milei, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare de la mijlocul mandatului, confirmând sprijinul pentru politica de austeritate radicală și reforme de piață liberă, scrie Ione Wells pentru BBC News.

Partidul său, La Libertad Avanza, a câștigat aproape 41% din voturi, obținând 13 din cele 24 de locuri disputate în Senat și 64 din cele 127 din Camera Deputaților. Rezultatul îi oferă președintelui o majoritate mai solidă, care îi va permite să accelereze programul de tăieri bugetare masive și dereglementare economică.

„Trebuie să consolidăm drumul reformei pe care am pornit pentru a schimba istoria Argentinei… să facem din nou Argentina măreață”, a declarat Milei, reluând formula familiară a aliatului său nord-american, Donald Trump.

Sprijin american, critici interne

Cu doar câteva zile înaintea votului, președintele SUA avertizase că pachetul american de sprijin de 40 de miliarde de dolari pentru Argentina depinde de menținerea impulsului politic al lui Milei. Declarația a fost primită cu entuziasm de susținătorii libertarului, dar a stârnit acuzații de ingerință externă din partea opozanților.

Până la aceste alegeri, partidul lui Milei deținea doar 7 locuri în Senat și 37 în Camera Deputaților, ceea ce îi făcea dificilă adoptarea reformelor. De mai multe ori, Congresul i-a respins veto-urile privind majorarea fondurilor pentru universitățile publice, serviciile destinate persoanelor cu dizabilități și sănătatea copiilor.

Acum însă, euforia este vizibilă. Sute de oameni au sărbătorit în fața hotelului din Buenos Aires unde președintele a urmărit rezultatele. „Milei n-a avut nici 15% din Congres de partea lui. Acum, cu mai mulți deputați și senatori, va putea schimba țara într-un an”, a spus un tânăr alegător, Dionisio.

„Revoluția cu drujba”: între stabilitate și suferință socială

Alegerile au reprezentat primul test național de popularitate pentru președintele care, încă din campania din 2023, promitea să taie din cheltuielile statului cu o „drujbă” — simbol pe care chiar l-a fluturat la mitinguri.

De atunci, Milei a restructurat masiv aparatul public, a reducț bugetele pentru educație, sănătate și pensii, a eliminat subvenții și a concediat zeci de mii de angajați de stat.

Susținătorii săi, inclusiv Donald Trump, îl laudă pentru reducerea inflației – care depășea 100% pe an înainte de venirea sa la putere – și pentru restabilirea încrederii investitorilor.

Criticii, în schimb, avertizează că austeritatea a lovit dur clasa mijlocie și muncitorii, provocând șomaj, scăderea producției industriale și colapsul serviciilor publice.

„Salariile noastre au rămas aceleași, dar prețurile cresc. Nu vedem nicio schimbare reală”, spune Juliana, angajată în domeniul asistenței pentru copii cu dizabilități din provincia Tucumán.

O fostă polițistă pensionară, Veronica, adaugă: „Se vede multă sărăcie. Pentru pensionari, pentru tineri, e foarte greu. Multe fabrici s-au închis.”

Tensiuni economice și dependență externă

Pentru a ține inflația sub control, Milei a menținut artificial valoarea peso-ului, măsură care a început să consume rezervele valutare într-un an în care țara trebuie să ramburseze 20 de miliarde de dolari din datorii.

Această politică, combinată cu un rezultat slab al partidului în Buenos Aires în septembrie, a alarmat piețele, care s-au temut că planul de austeritate nu va rezista politic. Intervenția Statelor Unite a venit tocmai în acest context.

Totuși, participarea la vot a fost doar 67,9%, cea mai scăzută din ultimele decenii, semn al dezamăgirii generale față de clasa politică.

„Suntem pe drumul cel bun, dar clasele de mijloc și muncitorii suferă prea mult”, a spus un antreprenor din Buenos Aires, Dardo, adăugând sceptic: „Ajutorul american trebuie plătit, mai devreme sau mai târziu.”

Victoria îi oferă lui Javier Milei un nou mandat de forță, cu posibilitatea de a adopta măsuri economice mai radicale înainte de alegerile prezidențiale din 2027, când ar putea candida din nou.

Însă rămâne întrebarea dacă argentinienii obișnuiți vor începe să simtă beneficiile reformelor, sau dacă durerea economică le va epuiza răbdarea.

Deocamdată, o mare parte a alegătorilor pare dispusă să-i mai acorde timp președintelui libertarian să-și ducă experimentul la capăt.