Bucăți dintr-o dronă rusească au fost găsite pe teritoriul României, a declarat pentru Antena 3 CNN ministrul Apărării, Angel Tîlvăr.

Bucățile au fost descoperite în județul Tulcea, în zona localității Plauru, la granița cu Ucraina, după atacurile de noaptea trecută asupra porturilor de la Dunăre ale Ucrainei.

”Noi am acoperit o zonă foarte mare, inclusiv zona despre care au fost discuții în spațiul public și confirm că s-au găsit bucăți care ar putea fi elementele (unei drone)”, a afirmat Angel Tîlvăr, adăugând că nu s-a pus problema evacuării populației din zonă, deoarece ”nu sunt elemente care să genereze pericolul ca astfel de bucăți să reprezinte o amenințare”.



Inițial, informațiile au fost furnizate de Ucraina.

Kievul a mai spus și în alte ocazii că bucăți din drone rusești au căzut pe teritoriul României, dar, de fiecare dată, Bucureștiul a negat.

Astfel, ucrainenii au susținut că în noaptea de duminică spre luni drone rusești ar fi căzut pe teritoriul României, dar MApN a negat.

La fața locului s-au deplasat miercuri echipe ale MApN, inclusiv ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, pentru a căuta resturile dronei prăbușite.

În noaptea de marți spre miercuri, rușii au lansat noi atacuri cu drone asupra unui district portuar din regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei.

O persoană a fost ucisă în acest atac, a anunțat miercuri dimineață guvernatorul local Oleg Kiper, adăugând că infrastructura portuară și agricolă a fost avariată, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Forțele ruse "au atacat cu drone districtul Izmail din regiunea Odesa" timp de "aproape trei ore", a precizat Kiper pe Telegram.



Martori români, care au filmat exploziile, spun că ar fi fost lovit portul Chilia. Atacul a avut loc în jurul orei 3 noaptea, putând fi văzut fum la acea oră de pe malul românesc al Dunării, potrivit Digi 24.

Portul fluvial Izmail, situat la Dunăre, a devenit una dintre principalele rute de export pentru agricultura ucraineană de când Moscova a pus capăt în iulie acordului privind cerealele, care permitea Ucrainei să își exporte liber producția prin Marea Neagră.

Rușii și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare și agricole din regiunile sudice Odesa și Mikolaiv, după încheierea acordului privind cerealele.

Ce spunea președintele Klaus Iohannis marți, după declarații făcute de oficiali ucraineni cu privire la faptul că drone rusești au căzut și au explodat zilele trecute pe teritoriul României

"Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă și nicio dronă, și nicio altă parte al vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația. Nu a existat nimic ce a ajuns în România. Însă da, suntem îngrijorați, fiindcă aceste atacuri au loc la o distanță foarte mică de granița românească. Am avut, chiar astăzi mi-a spus domnul ministru al Apărării, atacuri care au fost verificate la 800 de metri de granița noastră, deci foarte, foarte aproape. Suntem însă alerți, suntem atenți și suntem în cadrul NATO foarte bine apărați. Pot să spun ce am mai spus: România beneficiază de garanții de securitate extrem de puternice, cele mai puternice din toată istoria noastră", a declarat Iohannis, într-o declarație comună de presă susținută la Cincu alături de prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel.

Purtătorul de cuvânt al MApN, generalul Constantin Spînu, a declarat miercuri la Digi24 că bucățile ”care pot fi asimilate unor elemente de dronă” au fost descoperite marți seară pe malul românesc al Dunării, în apropierea localității Ceatalchioi.

Echipa de investigație a ridicat probe pentru a stabili proveniența și când au ajuns în România.

USR cere demiterea miniștrilor Apărării și de Externe și expulzarea ambasadorului Rusiei în România.

După trei zile de "eforturi concertate de a mușamaliza un incident major de securitate" pentru România, informațiile Ucrainei despre drona rusească prăbușită în România se confirmă chiar de către Guvernul României, reamintește USR.

În acest context, „cere demiterea imediată a miniștrilor Apărării și de Externe din funcție pentru că au mințit cu bună știință poporul român și au afectat imaginea internațională a României în mod ireversibil”, spune președintele partidului, Cătălin Drulă.



„Angel Tîlvăr, profesorul de engleză instalat să conducă Ministerul Apărării într-o perioadă extrem de sensibilă, a fost primul care a negat și mințit o țară întreagă. Ba mai mult, a și jignit partenerii noștri din Ucraina cu negarea sa vehementă”, afirmă Cătălin Drulă.

Luminița Odobescu a mințit la Berlin, într-o audiență internațională, fără urmă de remușcare în calitate de șef al diplomației. La fel și șeful ei, Klaus Iohannis, în conferință de presă comună cu premierul luxemburghez Xavier Bettel, mai explică USR, care îi cere președintelui să convoace de urgență Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și să prezinte public măsurile care au fost luate. „A sosit momentul să avem un președinte care lucrează pentru România”, spune Cătălin Drulă.

De asemenea, USR cere expulzarea ambasadorului Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin.

„România trebuie să transmită Federației Ruse un mesaj foarte ferm. Astfel de incidente sunt inacceptabile. A sosit vremea ca ambasadorul Federației Ruse, Valeri Kuzmin, să fie trimis acasă”, cere vicepreședintele USR, Dan Barna.

Valeri Kuzmin nu s-a ocupat decât cu justificarea crimelor rusești în Ucraina și încurajarea curentelor antidemocratice din România. „Expulzarea sa din România e un gest sanitar mult întârziat”, conchide Dan Barna.