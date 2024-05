Ministrul britanic al Forțelor Armate, Leo Docherty, a declarat miercuri la București că 2024 este un an foarte important în ceea ce privește războiul din Ucraina, fiind "critic" pentru asigurarea faptului că ucrainenii pot să-și consolideze poziția.

Ministrul britanic al Forțelor Armate, Leo Docherty, care efectuează o vizită în România, a declarat că 2024 este un an foarte important în ceea ce privește războiul din Ucraina, fiind "critic" pentru asigurarea faptului că ucrainenii pot să își consolideze poziția și să se apere în mod corespunzător, relatează Agerpres.

"În mod clar, toți trebuie să facem tot ceea ce putem. Cred că acesta va fi un an critic în ceea ce privește asigurarea faptului că ucrainenii pot să își consolideze poziția și să se apere în mod corespunzător, în special în contextul în care ne apropiem de Summitul NATO din luna iulie. Ceea ce am încercat să facem a fost să oferim un exemplu, asigurându-ne că dăm Ucrainei orice muniție, tehnologie sau echipament disponibile. Guvernul dumneavoastră a fost extrem de generos. Apreciem generozitatea și dinamismul Guvernului român în ceea ce privește susținerea Ucrainei. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, având în vederea gravitatea situației operaționale în Ucraina, să vedem ce putem face, deoarece trebuie să privim acest conflict în termeni de ani, nu de luni. Acesta va fi un an important și toți prietenii Ucrainei trebuie să vadă ce pot oferi, iar noi facem asta", a explicat el, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Ambasadei britanice la București.

Leo Docherty a subliniat că a avut discuții "foarte cuprinzătoare și pozitive" cu ministrul român al Apărării și cu șeful Statului Major al Apărării.

Oficialul britanic a remarcat relațiile puternice dintre cele două state, precum și "contribuția constantă" a României în cadrul NATO.

"Ne place să lucrăm împreună cu România, cunoaștem contribuția semnificativă pe care țara dumneavoastră o are. Acest lucru este ilustrat de misiunea de Poliție aeriană din care facem parte în România. De altfel, voi merge la Constanța pentru a mă întâlni cu femeile și bărbații din Forțele aeriene britanice implicate", a precizat el.

Docherty a reliefat efortul comun de susținere a Ucrainei, subliniind că această țară luptă pentru suveranitatea sa. De asemenea, el a subliniat "generozitatea" și "angajamentul" Guvernului de la București în ceea ce privește sprijinul acordat țării vecine.

"Nu este vorba doar despre securitatea Ucrainei, ci și despre securitatea regiunii Mării Negre. Ceea ce facem împreună pentru a îmbunătăți securitatea la Marea Neagră este foarte important, nu doar pentru cele două state, ci pentru întreaga regiune, precum și pe plan mondial, având în vedere cantitatea uriașă de cereale, dar și alte conexiuni economice care au loc la Marea Neagră. Considerăm că securitatea în zonă este foarte importantă", a transmis ministrul britanic.

Docherty a completat că toate statele europene membre NATO trebuie să se asigure că investesc suficient în Apărare.

"Am anunțat recent o creștere a ajutorului militar pentru Ucraina de la 2,5 miliarde de lire sterline anual la 3 miliarde. Acest lucru reprezintă o creștere de 500 de milioane, folosite pentru a ne asigura că ucrainenii vor avea materialul, muniția și tehnologia necesare pentru a-și apăra țara. Aceasta are loc în contextul majorării cheltuielilor alocate Apărării: până la 2,5% din PIB, până 2030. (...) Avem o discuție în Marea Britanie despre unele țări care, în mod istoric, se bazează foarte mult pe Statele Unite. Acele zile s-au încheiat. Toate statele europene membre NATO trebuie să se asigure că investesc suficient, la fel ca România, la fel ca Marea Britanie", a subliniat el.