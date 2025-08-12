Ministrul de finanțe israelian Bezalel Smotrich l-a atacat dur pe Benjamin Netanyahu, afirmând că planul premierului pentru Gaza este „prea blând” și „va eșua”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Prea blând, dragă Bibi. Lucrul care revoltă lumea neputincioasă, masacrul a zeci de mii de locuitori din Gaza, e și lucrul care scandalizează lumea mică dar puternică a aliaților lui ultra-fasciști. Numai că din motive opuse: ieri seară, după rugăciuni și Sabat, liderul religios și ministrul de finanțe Bezalel Smotrich a postat pe conturile sale de socializare un videoclip în care îl acuză pe Netanyahu. Trei minute în care a reiterat că „și-a pierdut încrederea” în Bibi și că „planul pentru Gaza va eșua”. Potrivit lui Smotrich, prim-ministrul israelian a intrat în război cu metode mult prea blânde. Și pierde timpul, pentru că orașul Gaza ar trebui distrus din temelii acum, nu peste două luni. Și a evitat în mod ipocrit alte decizii radicale, cum ar fi demiterea șefului de Stat Major Eyal Zamir, care considera în schimb că ocuparea întregii Fâșii de IDF este o capcană mortală.

Lucrul cel mai ciudat, dar totuși nu chiar atât de ciudat, este că Netanyahu nu a avut nicio reacție. Și așa cum nu l-a demis vineri pe generalul Zamir, după dramatica întâlnire de zece ore la care a decis în cele din urmă ocupația militară totală, tot așa duminică nu a comentat în niciun fel cuvintele lui Smotrich. „Ar fi ca și cum secretarul Trezoreriei SUA ar publica un atac la adresa politicilor președintelui Donald Trump”, comentează publicația Haaretz, „anunțând că și-a «pierdut încrederea» în capacitatea președintelui de a conduce America spre prosperitate și succes economic. Iar a doua zi dimineață, nu și-ar cere scuze și nici nu și-ar retrage cuvintele. Iar Trump nu i-ar cere să demisioneze din guvern. Desigur, toate acestea ar părea complet absurde, un scenariu imposibil care nu s-ar produce niciodată, nu numai sub conducerea lui Trump, ci în majoritatea guvernelor din întreaga lume. Totuși, în Israel aceasta este realitatea”. Ziarul israelian conchide: „Este o situație pe care Sharon sau Rabin nu ar fi acceptat-o niciodată”.

Smotrich, care împreună cu colegul său ministru Itamar Ben-Gvir l-a șantajat deseori pe Netanyahu în privința deciziilor lui, a mers mai departe: duminică unul dintre adjuncții săi a declarat că, în cazul în care planul pentru Gaza nu ar fi modificat, micro-partidul său sionist religios, RZP ar putea dărâma guvernul și ar putea convoca noi alegeri. În general cele mai bombastice declarații ale lui Smotrich valorează la fel cât cele pacifiste ale Hamas: adică zero. Iar Netanyahu o știe. Pentru că prim-ministrul nu vrea alegeri, însă presiunea din partea RZP-ului religios este o amenințare. Care denotă că Bibi este mai vulnerabil la șantaj decât s-ar aștepta. Și dacă izbucnirea lui Smotrich s-ar alătura presiunii familiilor ostaticilor, care duminică vor organiza o grevă generală, sau chiar criticilor internaționale și nerăbdării IDF-ului însuși, atunci rezultatul ar putea fi imprevizibil. Și ar putea provoca cu adevărat o schimbare de strategie în război. Sau chiar un vot: Yair Lapid, liderul opoziției liberale, i-a cerut deja lui Smotrich să colaboreze la răsturnarea lui Netanyahu și la „exprimarea” furiei unei țări prinse într-un război nesfârșit care seamănă din ce în ce mai mult cu cel din Vietnam. Duminică Bibi nu a abordat subiectul. Dar a intrat în detalii, negându-le palestinienilor dreptul la un stat, un subiect drag extremiștilor: „Este ceva care îi sperie pe israelieni”, a spus el. „Înainte de război o treime erau în favoare. Acum însă totul s-a schimbat. Nu vom comite o sinucidere națională doar pentru a obține un editorial bun de două minute în presă”. Va fi suficientă evitarea sinuciderii politice pentru a supraviețui?

Sursa: Rador Radio România