Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a numit secretar general adjunct al Alianței pe fostul ministru de Externe al României, Mircea Geoană.

UPDATE 15.50 Într-o reacție pe contul său de Facebook, Mircea Geoană se declară mândru să fie desemnat în funcție.

"Sunt mândru să fiu desemnat de către Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, că următorul Secretar General Adjunct. Este, deopotrivă, o uriașa provocare și o oportunitate de a reprezenta interesele Alianței noastre, care asigură securitatea a peste 1 miliard de cetățeni. De-a lungul carierei mele diplomatice și politice am promovat legătură transatlantică și integrarea euro-atlantică a României. Sunt profund onorat să fiu desemnat pentru această poziție cheie ce reprezintă, de asemenea, o recunoaștere a importanței contribuții a României în cadrul NATO. Apreciez, în mod deosebit, susținerea politică și instituțională trans-partinice de care s-a bucurat candidatură mea", a scris Geoană.

UPDATE 15.30 Mircea Geoana a fost numit oficial în funcție, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul NATO.

"Sunt bucuros să anunț numirea lui Mircea Geoană în funcția de secretar general adjunct al NATO. Este un puternic susținător al legăturii transatlantice și va aduce în acest post experința sa îndelungată ca om de stat și diplomat. El va fi primul român care va deține aceasă funcție importantă", a anunțat Jens Stoltenberg, conform sursei citate.

Delighted to announce the appointment of experienced statesman and diplomat @Mircea_Geoana as the next @NATO Dep SecGen. I am grateful to Rose @Gottemoeller for her outstanding service to the Alliance. https://t.co/3TFih58sv4