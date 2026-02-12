Autoritățile aeronautice americane au interzis timp de zece zile zborurile către și dinspre aeroportul El Paso, Texas, invocând „motive speciale de securitate”, dar fără a oferi detalii suplimentare, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).

Nicio aeronavă comercială nu are voie să zboare deasupra zonei. Potrivit Notam, buletinul de navigabilitate trimis operatorilor, cei care încalcă interdicția riscă, în cazuri extreme, să fie doborâți „dacă guvernul consideră că aeronava reprezintă o amenințare”. Decizia Administrației Federale a Aviației a fost atât de bruscă – a sosit în miez de noapte între marți, 10 februarie și miercuri, 11 februarie – încât în conversațiile dintre turnul de control local și aeronavele care soseau se simte uimirea. Mai multe avioane au fost deviate către alte aeroporturi. Compania de administrare a aeroportului a confirmat închiderea și a informat călătorii că toate zborurile au fost suspendate.

Restricția este, din punct de vedere tehnic, o „TFR” sau „restricție temporară de zbor” și este în vigoare de marți, ora 23:30 (miercuri, ora 7:30, Italia) până pe 20 februarie. Aceasta afectează spațiul aerian de deasupra orașului El Paso și a comunității din apropiere, Santa Teresa, New Mexico, conform avertismentelor emise de FAA. Avertismentele nu specifică motivele de siguranță aflate în spatele măsurii. Dar nicio aeronavă – nici măcar elicopterele medicale – nu poate zbura între sol și înălțimea de 5.486 de metri.

El Paso este situat la granița cu Mexicul. Chiar peste graniță se află Ciudad Juárez. Unii speculează că SUA se pregătește să atace cartelurile de droguri. În orice caz, experții spun că restricții de acest gen nu mai fuseseră văzute de la 11 septembrie 2001, ziua atacurilor teroriste de la New York și Washington.

„Southwest 1249, plecați în seara asta?”, întreabă un controlor de trafic aerian din El Paso un avion care tocmai sosea pe aeroport, conform unor conversații audio auzite. „Nu, mergem direct la hotel”, răspunde pilotul. „Bine, dar trebuie să vă avertizez că există o restricție temporară de zbor de 10 zile”, răspunde controlorul. „Deci aeroportul se închide complet?”, întreabă pilotul, uimit. „Se pare că da, ne-au avertizat acum 30 de minute”, răspund colegii din turnul de control.

În 2025, Aeroportul Internațional El Paso a înregistrat puțin sub 4 milioane de pasageri. Conform platformei specializate Cirium, în perioada 11-20 februarie, programul includea 960 de zboruri (plecări și sosiri) și aproximativ 126.000 de bilete scoase la vânzare.

Sursa: Rador Radio România