„India are o poziție clară, iar această poziție este în favoarea păcii. Susținem toate eforturile în direcția păcii”, a declarat liderul indian, potrivit „La Razón” (Spania).

Prim-ministrul indian Narendra Modi i-a spus vineri președintelui rus Vladimir Putin că țara sa nu menține o poziție neutră în ceea ce privește conflictul din Ucraina, ci se aliniază activ în favoarea păcii.

„În ultimele zile, de fiecare dată când am vorbit cu liderii comunității globale și am discutat în detaliu această problemă, am spus întotdeauna că India nu este neutră. India are o poziție clară, iar această poziție este în favoarea păcii. Susținem toate eforturile în direcția păcii|, a declarat liderul indian.

Declarația a venit în timpul începerii discuțiilor oficiale la summitul anual pe care ambii lideri îl desfășoară la New Delhi.

În discursul său televizat de la deschiderea întâlnirii, Modi a subliniat urgența încheierii conflictului prin dialog și diplomație.

„Susținem o soluție pașnică”, i-a spus liderul indian lui Putin, făcând o distincție semantică esențială în fața criticilor occidentale care interpretează adesea abținerea Indiei de la ONU ca indiferență sau sprijin tacit pentru Moscova.

Declarația lui Modi urmărește să redefinească poziția strategică a New Delhi într-un moment de presiune internațională. Deși India nu a condamnat în mod explicit invazia care a început în 2022 și a devenit al doilea cel mai mare cumpărător de țiței rusesc, prim-ministrul a insistat că soluția nu va veni de pe câmpul de luptă.

Această întâlnire marchează punctul culminant al primei vizite de stat a lui Putin în India în ultimii trei ani. Liderul Kremlinului a sosit joi seară în capitala indiană cu scopul de a consolida alianța lor comercială și de apărare împotriva sancțiunilor occidentale, în timp ce Modi încearcă să echilibreze legăturile sale istorice cu Moscova fără a-și înstrăina partenerii din Washington și Europa.

Sursa: Rador Radio România