Elon Musk desființează agenții pentru președintele american Donald Trump, iar acum, potrivit unor informații publicate de presa americană, va lua parte la un briefing extrem de sensibil privind relațiile cu China. Pentagonul și Casa Albă neagă.

Elon Musk ar putea obține informații importante despre un domeniu extrem de sensibil al politicii externe americane. The New York Times și The Wall Street Journal scriu că miliardarul ar fi informat de Pentagon cu privire la planurile armatei SUA despre un posibil război cu China.

Cele două publicații citează două surse anonime din cadrul guvernului SUA.

Potrivit The New York Times, alte două surse au confirmat că Musk urma să fie informat de Pentagon, dar fără a intra în mai multe detalii despre conținutul planificat al discuției. Conform uneia dintre aceste două surse, ar fi vorba despre informații privind China.



Pentru Musk, pe care Trump l-a însărcinat recent cu dezmembrarea agențiilor federale, participarea la un briefing al Pentagonului cu evaluări militare potențial foarte confidențiale despre China ar fi o extindere uriașă a implicării sale în activitatea guvernamentală.

În calitate de șef al Departamentului pentru Eficiența Guvernului (DOGE), un organism de austeritate subordonat direct lui Trump, Musk face în prezent o reducere masivă a agențiilor guvernamentale.

Musk are, de asemenea, interese economice masive în China, atât în ​​ceea ce privește vânzările vehiculelor sale Tesla, cât și producția acestora. China controlează multe părți ale lanțului de aprovizionare în producția de mașini electrice. În plus, în China sunt obținute materii prime importante pentru baterii.

La scurt timp după știrea NYT, oficiali ai Pentagonului și Trump însuși au negat că discuția ar viza informații sensibile despre Beijing. "China nici măcar nu va fi menționată sau discutată", a scris Trump într-o postare pe social media. Nu este clar dacă întâlnirea planificată de la Pentagon va avea loc într-adevăr, relatează The New York Times, preluată de Spiegel Online.



Scenarii de război

Conform publicației, furnizarea de informații despre posibile scenarii de război cu China prezintă un risc semnificativ de securitate. Așa-numitele planuri operaționale se numără printre cele mai bine păstrate secrete ale Departamentului de Apărare al SUA. Planul corespunzător pentru China conține mai multe scenarii pentru o posibilă confruntare cu gigantul asiatic.

Scenariile conțin indicații și avertismente cu privire la eventuale amenințări până la decizii concrete de a ataca ținte chineze pe care președintele Trump ar trebui să le dea în caz de urgență. Cunoscând potențialele reacții ale SUA, China și-ar putea ajusta strategia și ar putea elimina potențialele vulnerabilități.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că Departamentul Apărării este încântat să-l primească vineri pe Elon Musk la sediul său din Washington. El a fost invitat de secretarul Apărării Pete Hegseth și este "doar în vizită". Secretarul Apărării Pete Hegseth a scris pe X: "Aceasta NU este o întâlnire despre «planuri de război secrete ale Chinei». Este o întâlnire informală despre inovație, eficiență și producție mai inteligentă. Va fi grozav!"



Potrivit The New York Times, întâlnirea lui Musk cu Hegseth trebuia inițial să aibă loc în biroul ministrului, dar apoi a fost mutată într-o sală de conferințe special securizată. La întâlnire sunt așteptați să participe oficiali militari americani de rang înalt.

Nu e clar de ce Musk trebuie să fie implicat în politicile de apărare, notează cotidianul american.

Un scenariu ar fi că DOGE dorește să facă și la Pentagon concedieri, prin urmare, trebuie să fie informat despre domeniile esențiale ale apărării naționale.

Musk a cerut recent interzicerea achiziționării avioanelor de luptă F-35, la prețuri ridicate. Acestea sunt produse de Lockheed Martin, concurent direct al companiei spațiale a lui Musk, Space X.

Cazul arată că implicarea lui Musk ridică întrebări profunde, indiferent de informațiile de securitate partajate efectiv cu el. Miliardarul urmărește interese comerciale de anvergură care afectează direct și indirect China. Companiile sale primesc și contracte guvernamentale în sectorul apărării din SUA, inclusiv de la Pentagon. Informațiile confidențiale despre strategia militară a SUA față de China l-ar putea ajuta în mod semnificativ pe Musk să obțină noi contracte.