Elon Musk a anunțat oficial fuziunea dintre xAI, compania sa de inteligență artificială, care deține și platforma de socializare X (fosta Twitter), și compania sa spațială SpaceX, într-o mișcare care vizează dezvoltarea de centre de date spațiale.

Acordul, care sosește oficial după achiziția xAI de către SpaceX, despre care au apărut zvonuri despre un anunț viitor săptămâna trecută, combină capacitățile de rachetă ale SpaceX cu tehnologia xAI pentru a crea ceea ce Musk, în declarația sa, a numit „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical de pe Pământ (și dincolo de acesta)”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Fuziunea are loc în contextul în care finanțarea pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, susținută de marile companii de tehnologie, începe să dea semne de dificultate. Musk a declarat că SpaceX intenționează să lanseze o constelație de sateliți care ar funcționa ca centre de date orbitale, valorificând energia solară în spațiu pentru a satisface cererea tot mai mare de electricitate pentru calculul bazat pe inteligență artificială. Potrivit lui Musk, aceste nevoi nu pot fi satisfăcute pe Pământ „fără a impune dificultăți comunităților și mediului”.

SpaceX își propune să lanseze un milion de sateliți care vor funcționa ca centre de date, folosind racheta sa Starship, despre care compania spune că va atinge în curând o viteză de lansare de un zbor pe oră, cu o încărcătură utilă de 200 de tone. Declarația nu a dezvăluit termenii financiari ai achiziției și nici nu a oferit un calendar pentru implementarea inițială a sateliților. Potrivit Bloomberg, compania rezultată în urma fuzionării ar fi evaluată la 1,25 trilioane de dolari, plasând SpaceX la o valoare de 1 trilion de dolari și xAI la 250 de miliarde de dolari.

Acordul îmbogățește și mai mult vastul imperiu de afaceri al lui Musk, care include deja producătorul auto Tesla și platforma de socializare X, fosta Twitter. Musk a fuzionat X cu xAI după ce a achiziționat Twitter la sfârșitul anului 2022 pentru 44 de miliarde de dolari. xAI, care operează chatbot-ul Grok, a fost evaluată la 230 de miliarde de dolari într-o rundă de finanțare din ianuarie.

Conform rapoartelor din presa americană, SpaceX ar viza, la mijlocul lunii iunie o ofertă publică inițială (IPO) care ar putea strânge până la 50 de miliarde de dolari.

Anterior, Musk se opusese unei oferte publice inițiale pentru SpaceX, deoarece aceasta nu avea controlul necesar din partea companiei listate la bursă, Tesla. De asemenea, el a susținut că dorința pieței de a obține randamente financiare intra în conflict cu obiectivul său final de a coloniza planeta Marte. Însă prioritățile finale ale companiei vor necesita investiții semnificative, care includ și dezvoltarea Starship, cea mai mare rachetă construită vreodată, pentru misiuni pe Lună și pe Marte.

