Democrații au câștigat marți trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâștigat președinția SUA, informează miercuri Reuters, care comentează că democrații au crescut o nouă generație de lideri

În New York, socialistul democrat Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a câștigat cursa pentru funcția de primar, încununând o ascensiune meteorică și improbabilă și devenind, de la un legiuitor anonim, una dintre cele mai vizibile figuri democrate ale țării. Iar în Virginia și New Jersey, democratele moderate Abigail Spanberger, în vârstă de 46 de ani, și Mikie Sherrill, în vârstă de 53 de ani, au câștigat en fanfare alegerile pentru funcția de guvernator, potrivit Agerpres.

Alegerile de marți au oferit un barometru al modului în care americanii reacționează la cele nouă luni tumultoase de mandat ale lui Trump. Scrutinurile au servit totodată drept test al diferitelor strategii de campanie democrate înainte de 2026, partidul fiind blocat de la putere la Washington și încă încercând să-și croiască o cale de ieșire din irelevanța politică.

Acestea fiind spuse, alegerile de la jumătatea mandatului vor avea loc peste un an, o eternitate în era Trump, iar sondajele de opinie arată că brandul democrat rămâne în mare parte nepopular, chiar dacă rata de aprobare a lui Trump a scăzut. De remarcat totodată că alegerile de marți s-au desfășurat în regiuni cu preferințe democrate care nu l-au susținut pe Trump la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Poate cel mai mare impuls practic pentru democrați a venit marți din California, unde alegătorii le-au dat parlamentarilor democrați puterea de a redesena harta congresională a statului, extinzând o bătălie națională privind redistribuirea circumscripțiilor electorale, care va modela cursa pentru Camera Reprezentanților din SUA.

Candidații câștigători de marți ar putea revigora și inspira o mai mare implicare din partea alegătorilor democrați, mulți dintre aceștia cerând fețe noi la vârful partidului. Prezența la vot în cursa pentru funcția de primar al orașului New York a fost cea mai mare din 1969 încoace.

Toți cei trei candidați democrați au pus accentul pe aspectele economice, în special pe accesibilitate, o problemă care rămâne în continuare în centrul atenției majorității alegătorilor. Însă Spanberger și Sherrill provin din aripa moderată a partidului, în timp ce Mamdani a folosit o campanie insurgentă alimentată de videoclipuri virale pentru a se prezenta ca un progresist neînfricat, din același aluat ca senatorul Bernie Sanders și ca Alexandria Ocasio-Cortez, membră a Camerei Reprezentanților.

"Partidul Democrat s-a întors", a scris pe X Hakeem Jeffries, liderul democrat din Camera Reprezentanților SUA.

Mamdani, care va deveni primul primar musulman al celui mai mare oraș din SUA, l-a depășit pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care a candidat ca independent după ce a pierdut nominalizarea în fața lui Mamdani la începutul acestui an. Cuomo, care a demisionat din funcția de guvernator acum patru ani, în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală pe care le-a negat, l-a prezentat pe Mamdani ca un stângist radical ale cărui propuneri sunt nefezabile și periculoase.

Mamdani a cerut creșterea impozitelor pentru corporații și bogați pentru a finanța politici ambițioase de stânga, cum ar fi înghețarea chiriilor, asistență gratuită pentru copii și transport urban gratuit. Directorii de pe Wall Street și-au exprimat îngrijorarea cu privire la plasarea unui socialist democrat la conducerea capitalei financiare a lumii.

"New York, în această seară ați transmis un mandat pentru schimbare, un mandat pentru un nou tip de politică, un mandat pe care ni-l putem permite și un mandat pentru un guvern care îndeplinește exact acest lucru. Ați arătat că, atunci când politica vă vorbește fără condescendență, putem inaugura o nouă eră de conducere. Vom lupta pentru voi pentru că noi suntem voi. Mulțumim tuturor celor care se sacrifică atât de mult, respirăm aerul unui oraș care a renăscut", a declarat primarul ales în discursul său.

Republicanii au semnalat deja că intenționează să-l prezinte pe Mamdani drept imaginea Partidului Democrat. Trump l-a etichetat în mod incorect pe Mamdani drept 'comunist' și a promis că va reduce finanțarea orașului ca răspuns la ascensiunea lui Mamdani.

Într-o postare pe rețelele de socializare de marți seară, Trump a pus pierderile pe seama faptului că numele său nu figura pe buletinul de vot și pe închiderea guvernului federal (shutdown) în curs de desfășurare.