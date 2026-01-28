Muzeul Holocaustului din SUA a criticat dur declarațiile făcute de guvernatorul democrat de Minnesota Tim Walz prin care a comparat efectul activității serviciului federal de imigrație (ICE) cu experiențele trăite de Anne Frank.

Muzeul a afirmat luni pe X că evenimentele din Minnesota și exterminarea sistematică a poporului evreu în Holocaust sunt două lucruri inerent diferite, scrie „Washington Examiner” (SUA).

„Anne Frank a fost vizată și omorâtă din unicul motiv că era evreică. Nu poate fi niciodată acceptabil ca un lider să formuleze în scop politic analogii false cu experiența ei”, a afirmat Muzeul într-un comunicat. „În ciuda tensiunilor din Minneapolis, exploatarea Holocaustului e profund jignitoare, mai cu seamă pe fondul ascensiunii antisemitismului.”

La o conferință de presă organizată duminică Walz a dramatizat teama resimțită de familiile de imigranți și copiii lor pe fondul Operațiunii Metro Surge întreprinse de DHS [Departamentul Securității Interne - n.trad.].

Operațiunea polițienească federală a atras atenție pe plan național în urma împușcării letale a asistentului medical Alex Pretti și a lui Renee Good, ambii cetățeni americani.

Walz a evocat „Jurnalul unei fete mici” de Anne Frank și a afirmat că o poveste similară se va scrie și despre viața copiilor din Minnesota.

„Mulți dintre noi am citit în copilărie acea poveste de Anne Frank”, a declarat Walz, avertizând că acum copiii din Minnesota „se ascund în casele lor, fiindu-le frică să iasă”.

„Cineva va scrie acea poveste pentru copii despre Minnesota”, a declarat Walz.

Anne Frank, o adolescentă evreică, a ținut un jurnal în timp ce se ascundea de naziști în Olanda în vremea celui de-al doilea război mondial, dar în cele din urmă a fost prinsă și trimisă la moarte într-un lagăr de concentrare.

Misiunea Muzeului Holocaustului include confruntarea urii și prevenirea genocidului prin educație și perpetuarea amintirii uciderii a șase milioane de evrei și a milioane de alte victime de către Germania nazistă.

La acea conferință de presă Walz a lăudat protestele localnicilor contra prezenței ICE și și-a reiterat apelurile către președintele Donald Trump de a retrage ICE și grănicerii din stat.

Pe fondul amplificării tensiunilor, Trump a anunțat că a discutat cu Walz pentru a media criza și a pleda pentru cooperare între autoritățile statale și instituțiile federale.

Sursa: Rador Radio România