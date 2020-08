Fostul consilier american pentru securitate națională John Bolton avertizează că NATO s-ar putea destrăma, dacă Donald Trump câștigă un al doilea mandat la Casa Albă.

"Cred că pagubele pe care le-a produs Trump atât pe plan intern, cât și pe plan extern pot fi reparate destul de rapid, dacă va avea doar un mandat. Dacă va obține două mandate, cred că va produce și mai multe pagube și acestea vor fi mai greu de reparat. Cred că NATO va avea de suferit în eventualitatea unui al doilea mandat al lui Trump", a declarat pentru agenția germană de presă dpa John Bolton, înainte de publicarea în Germania a cărții sale, "The Room Where It Happened".

De altfel, în această carte, deloc favorabilă Administrației Trump, Bolton scrie că președintele american era dispus să retragă Statele Unite din NATO în 2018.

John Bolton a mai precizat pentru dpa că decizia recentă a lui Trump de a retrage 12.000 de militari americani din Germania are ca scop pedepsirea Berlinului pentru că nu alocă 2% din PIB pentru apărare și pentru deficitul comercial: "Acestea nu sunt motive valide ... O face deoarece crede că Germania o merită".