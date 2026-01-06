Congresmenii americani consideră că intervenția Statelor Unite și capturarea lui Maduro sunt „absolut ilegale”, ei amintind totodată că acțiunea nu a fost aprobată de Congres, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).

Duminică, liderii democrați au reacționat furioși în urma intervenției militare a lui Donald Trump în Venezuela, calificând-o drept o acțiune ilegală, inițiată fără aprobarea absolut necesară a congresului – o acțiune care va reprezenta un dezastru pentru poporul american.

Duminică, o serie de fruntași democrați au luat cu asalt dezbaterile politice televizate, arătându-se nemulțumiți de absența necesarei aprobări din partea Congresului, fără o notificare prealabilă a congresmenilor, legată de temerara operațiune militară lansată cu 24 de ore în urmă.

Ei au considerat debarcarea președintelui venezuelan Nicolás Maduro drept o acțiune care contravine Constituției SUA și care afectează negativ poziția Statelor Unite în lume, de unde numeroase oficialități, inclusiv secretarul general al Națiunilor Unite, au acuzat SUA că încalcă însăși carta care stă la baza Organizației Națiunilor Unite.

„Pur și simplu ne-au mințit în față”, a declarat, duminică, Chris Murphy, un senator din Connecticut, el făcând astfel referire la o notă informativă pe care secretarul de stat american, Marco Rubio, o înaintase camerei sale, luna trecută. „Potrivit mesajului transmis, nu ar fi fost vorba despre o schimbare de regim… Au sus că este vorba doar despre o operațiune antidrog”.

În emisiunea Starea Uniunii (State of the Union), transmisă pe canalul CNN, Murphy a spus că operațiunea din Venezuela, lansată în zorii zilei de sâmbătă, a fost „absolut ilegală”, după care el a mai adăugat: „Nu se poate avea sub nicio formă încredere în această administrație”.

Potrivit Constituției SUA, numai Congresul este acela care poate declara un război. Rezoluția vizând Atribuțiile legate de Război (War Powers Resolution) le cere președinților să ceară aprobarea Congresului în eventualitatea intrării într-un război.

Totuși, în cazul bombardamentului de sâmbătă asupra Venezuelei și în privința aterizării armatei pentru a-l ridica pe Maduro, nici măcar așa-zisa ‘bandă a celor opt’, respectiv, principalii congresmeni din partea ambelor partide care, în mod obișnuit, ar trebui consultați pe teme de securitate, nu a fost înștiințată cu privire la operațiune.

„Nu am primit nici măcar un telefon”, a declarat Jim Himes, principalul democrat din Comisia destinată serviciilor de informații. „Sunt membru al ‘bandei celor opt’ și încă nu am primit niciun telefon din partea vreunui membru al administrației”, a declarat el pentru CNN.

Deși cei mai mulți condamnă dictatura lui Maduro și disprețul acestuia față de legislația internațională, cu toate acestea, democrații au criticat intervenția unilaterală a Administrației Trump în această țară sud-americană.

Himes a condamnat dur operațiunea militară, calificând-o drept o aventură imperialistă” și „un alt exemplu al disprețului absolut față de lege manifestat de această administrație”. El l-a acuzat pe Trump că „deschide drumul spre un dezastru” și „nu dă doi bani pe Congresul SUA”.

Trump și apropiații săi au căutat să justifice ocolirea Congresului în vederea capturării lui Maduro, calificând operațiunea drept una vizând respectarea legii și combaterea traficului de droguri, și nicidecum o lovitură militară. Cei mai importanți democrați au calificat afirmația drept o fățărnicie

În interviul său de la CNN, Murphy a făcut referire la declarațiile de sâmbătă ale lui Trump potrivit cărora SUA ar prelua temporar controlul asupra petrolului din Venezuela. El a spus că asta nu demonstrează decât adevăratul motiv aflat în spatele înlăturării lui Maduro – continua îmbogățire a lui Trump și a prietenilor acestuia.

„Venezuela nu înseamnă decât bani pentru prietenii lui. Cei de pe Wall Street, industria petrolieră – toți pot câștiga o groază de bani din Venezuela dacă ajung să o conducă”, a spus el.

„Odată în plus, puteți constata că politica externă a acestui președinte, invazia din Venezuela și înlăturarea lui Maduro nu înseamnă decât o modalitate de a-și face șleahta scârbos de bogată. Asta nu are nimic de-a face cu securitatea națională americană”.

Sursa: Rador Radio România