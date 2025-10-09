Negociatorul-șef al Hamas, Khalil al-Hayya, a declarat marți că mișcarea palestiniană dorește „garanții” din partea președintelui american, Donald Trump, și a mediatorilor că războiul din Gaza „se va încheia odată pentru totdeauna”.

„Nu avem încredere în ocupant”, a declarat el pentru publicația egipteană „Al-Qahera News”, acuzând Israelul că a încălcat două armistiții în timpul războiului, relatează „La Libre Belegique” (Belgia). „Ocupația israeliană nu și-a ținut niciodată promisiunile (...) De aceea vrem garanții reale din partea președintelui Trump și a țărilor sponsor”.

„Suntem pregătiți să lucrăm în vederea unui acord care ar asigura sfârșitul războiului, retragerea” trupelor israeliene din Gaza și „un schimb” de ostatici și deținuți, a adăugat el.

Hamas solicită eliberarea deținutului Marwan Barghouthi

Aceste negocieri au loc de luni în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, pe baza planului președintelui american, Donald Trump, care prevede un armistițiu în Gaza, eliberarea ostaticilor luați în timpul atacului din 7 octombrie în schimbul deținuților palestinieni, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza și dezarmarea Hamas.

Al-Qahera News a relatat începerea discuțiilor, mediate de Egipt, privind „listele de deținuți palestinieni care urmează să fie eliberați din închisorile israeliene în conformitate cu acordul de schimb”

Printre numele prizonierilor menționate pe listă se numără cel al lui Marwan Barghouthi, precum și cele ale unor personalități palestiniene, Ahmad Saadat, Hassan Salamé și Abbas Al-Sayyed, potrivit aceleiași surse.

Considerat terorist de Israel

Fost oficial de rang înalt în partidul palestinian Fatah, condamnat la închisoare pe viață pentru crimă, Marwan Barghouthi a fost arestat de Israel în 2002 și condamnat în 2004. Este considerat „terorist” de Israel, care i-a dat cinci condamnări pe viață pentru crimă, pentru rolul său în a doua Intifada (revolta palestiniană dintre 2000 și 2005).

Însă este numit de susținătorii săi „Mandela al Palestinei” și rămâne o figură politică foarte populară în Teritoriile palestiniene, conform sondajelor locale.

Duminică, mișcarea islamistă palestiniană și-a afirmat dorința de a ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza și de a efectua un schimb „imediat” de ostatici și deținuți cu Israelul.

Sursa: Rador Radio România