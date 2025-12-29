Chiar dacă demersul președintelui american pare motivat mai ales de orgoliul său nemăsurat și de interese miniere cinice, este greu de ignorat faptul că acesta a permis ieșirea dintr-o confruntare blocată: războiul interminabil dintre RDC și Ruanda.

„Le Monde” (Franța) spune că, la prima vedere, conflictul care însângerează de trei decenii regiunea Marilor Lacuri din Africa de Est poate părea un teren propice pentru diplomația tranzacțională promovată de Donald Trump. Această vastă zonă defavorizată din Kivu este bogată în resurse extrem de râvnite de Statele Unite: pământuri rare, litiu, tantal, coltan… Washingtonul dispune, pe de altă parte, de pârghii solide asupra protagoniștilor acestui război fără sfârșit. Aceștia sunt Ruanda, o țară mică, cu ceva succese economice, dar cu tendințe autoritare și expansioniste - intervenind militar pe teritoriul vecinei sale sub acoperirea grupării armate Mișcarea de la 23 Martie (M23) - și Republica Democratică Congo (RDC), un stat imens aflat în derivă și aproape lipsit de infrastructuri, a cărui capitală, Kinshasa, se află la peste 1.500 de kilometri de zona conflictului.

Lăudându-se, în iunie, cu încheierea la Washington a „minunatului tratat” menit să pună capăt conflictului, Donald Trump nu și-a ascuns ambiția: obținerea „a numeroase drepturi miniere” în RDC. Imaginea de „făuritor de pace” pe care președintele american încearcă să și-o construiască abia maschează interesele sale legate de industriile extractive, care reprezintă de altfel una dintre mizele centrale ale conflictului dintre RDC și Rwanda, aceasta din urmă căutând să controleze estul congolez pentru a capta producțiile în propriul beneficiu.

Însă Ruanda, al cărei model de dezvoltare se bazează pe o reputație internațională de stabilitate și pe un climat favorabil afacerilor — în special americane — într-o regiune haotică, care dorește să devină un pol regional de procesare a mineralelor și ale cărei principale companii sunt legate de stat, este sensibilă la presiunile Washingtonului. De altfel, sancțiuni americane i-au fost aplicate atunci când, la începutul anului 2025, M23 a cucerit orașele congoleze Goma și Bukavu.

Un episod recent reflectă sensibilitatea regimului rwandez condus de Paul Kagame: pe 10 decembrie, la șase zile după semnarea acordului de pace de la Washington, Kigali a relansat ofensiva și a preluat controlul orașului strategic Uvira, în Sud-Kivu, înainte de a fi constrâns să se retragă, cel puțin parțial, sub presiunea americană. Statele Unite, care doresc să recâștige poziții pierdute în favoarea Chinei, nu vor să fie luate prin surprindere.

Această legătură incertă între presiunile comerciale și logica păcii se lovește însă de neputința executivului din RDC, condus de Félix Tshisekedi, și de faptul că regiunile miniere râvnite, marcate de insecuritate, scapă controlului său. Influența americană se lovește, de asemenea, de imprevizibilitatea lui Paul Kagame, ale cărui viziuni asupra resurselor miniere ale vecinului său sunt dublate de o retorică îngrijorătoare ce se sprijină pe istoria precolonială pentru a revendica controlul acestora.

Dacă demersul lui Donald Trump pare animat în principal de orgoliul său nemăsurat și de interese miniere cinice, este greu de ignorat faptul că el a permis ieșirea dintr-o confruntare blocată și în mare parte ignorată. Între această dorință afișată de pace și o politică comercială și de vize ostilă Africii, președintele Statelor Unite transmite mesaje contradictorii, în timp ce RDC și Ruanda au nevoie de o putere terță pentru a arbitra numeroasele lor conflicte. Ar fi dramatic ca, pentru Washington, aceste diferende sângeroase să nu fie decât obiectul unei fanfaronade prezidențiale efemere.

