Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că faza actuală a luptei împotriva Hamas în Gaza e pe final, pregătind scena pentru a trimite mai multe trupe la granița de nord pentru a se confrunta cu Hezbollah.

Declarațiile sale amenință să intensifice și mai mult tensiunile dintre Israel și gruparea militară libaneză Hezbollah într-un moment în care par să se apropie de război. Netanyahu a semnalat, de asemenea, că nu se întrevede un final pentru războiul de uzură din Gaza, relatează Associated Press.

Liderul israelian a declarat într-un interviu televizat că, deși armata este aproape de a-și finaliza ofensiva terestră actuală în orașul Rafah din sudul Gazei, asta nu ar însemna că războiul împotriva Hamas s-a încheiat. Dar el a spus că va fi nevoie de mai puține trupe în Gaza, pentru a permite trupelor să se pregătească pentru a lupta cu Hezbollah.

”Vom avea posibilitatea de a transfera unele dintre forțele noastre spre nord și vom face asta”, a spus el pentru Israel’s Channel 14, un canal TV pro-Netanyahu, într-un interviu care a fost frecvent întrerupt de aplauzele audienței din studio. ”În primul rând, pentru apărare”, a adăugat el, dar și pentru a permite unor zeci de mii de israelieni strămutați să se întoarcă acasă.

Hezbollah-ul susținut de Iran a început să lanseze atacuri asupra Israelului aproape imediat după atacul Hamas din 7 octombrie, care a declanșat războiul din Gaza. Israelul și Hezbollah au făcut schimburi de focuri aproape în fiecare zi de atunci, dar luptele au escaladat în ultimele săptămâni, stârnind temeri privind un război în toată regula.

Hezbollah este mult mai puternic decât Hamas, iar deschiderea unui nou front ar ridica riscul unui război mai mare, la nivelul întregii regiuni, care să implice alți proxies ai Iranului și, poate, chiar Teheranul, care ar putea provoca pagube mari și pierderi în masă de ambele părți ale graniței.

Reprezentantul Casei Albe, Amos Hochstein, s-a întâlnit săptămâna trecută în regiune cu oficiali din Israel și Liban, în efortul de a reduce tensiunile. Dar luptele au continuat.

Netanyahu a spus că speră că va putea fi găsită o soluție diplomatică la criză, dar a promis că va rezolva problema ”într-un mod diferit”, dacă va fi nevoie. ”Putem lupta pe mai multe fronturi și suntem pregătiți să facem asta”, a spus el.

El a spus că o înțelegere nu ar fi doar ”un acord pe hârtie”, ci înseamnă că Hezbollah trebuie să stea departe de graniță, să existe un mecanism privind întoarcerea israelienilor înapoi la casele lor. Zeci de mii de oameni au fost evacuați la scurt timp după izbucnirea luptelor și nu s-au mai putut întoarce acasă.

Hezbollah a spus că va continua să lupte împotriva Israelului până când se va ajunge la încetarea focului în Gaza. Liderul grupului, Hassan Nasrallah, a avertizat Israelul săptămâna trecută împotriva lansării unui război, spunând că Hezbollah are noi arme și capacități informaționale care l-ar putea ajuta să vizeze poziții mai critice în interiorul teritoriului israelian.

Hezbollah a dezvăluit deja noi arme în timpul luptelor, inclusiv drone de atac greu de apărat care lovesc fără avertisment. Un soldat israelian a fost grav rănit duminică de o astfel de dronă.

Dar și Israelul spune că a folosit împotriva Hezbollah doar o mică parte din capacitățile sale și că Libanul va fi transformat într-o a doua Gaza, dacă va exista un război. Armata israeliană a declarat săptămâna trecută că a ”aprobat și validat” un nou plan pentru o ofensivă în Liban.