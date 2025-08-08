Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări, într-un interviu difuzat joi pe canalul Fox News, că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, transmit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

„Avem această intenție”, a răspuns premierul israelian, întrebat dacă țara sa intenționează să preia controlul asupra întregului teritoriu.

„Nu vrem să păstrăm (Gaza). Vrem să stabilim un perimetru de securitate, dar nu vrem să-l guvernăm”, a adăugat Benjamin Netanyahu.

„Vrem să predăm ștafeta unor forțe arabe care vor guverna corespunzător fără să ne amenințe și oferindu-le o viață bună locuitorilor din Gaza. Acest lucru nu este posibil cu Hamas”, a continuat el.

Interviul a fost difuzat pe Fox News înainte ca prim-ministrul israelian să convoace, joi, cabinetul de securitate pentru a decide asupra următorilor pași în războiul din teritoriul palestinian, unde extinderea preconizată a operațiunilor militare a generat alarmă în rândul familiilor ostaticilor și rezerve din partea șefului de Stat Major al armatei.

Sondajele de opinie arată că majoritatea israelienilor ar dori ca războiul să se încheie cu un acord care să ducă la eliberarea ostaticilor deținuți încă de militanții mișcării palestiniene islamiste Hamas.

Mama unui ostatic a îndemnat joi oamenii să iasă în stradă pentru a-și exprima opoziția față de extinderea campaniei. Forumul Familiilor ostaticilor l-a îndemnat pe șeful Statului Major militar, Eyal Zamir, să se opună extinderii războiului și guvernul să accepte un acord care să pună capăt războiului și să ducă la eliberarea ostaticilor rămași.

Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că armata va executa deciziile guvernului până când toate obiectivele războiului vor fi atinse.

Armata israeliană ocupă sau operează în prezent pe teren în aproape 75% din Fâșia Gaza, în principal din pozițiile sale permanente din teritoriu, de-a lungul frontierei, bombardând oriunde consideră necesar.

Apărarea civilă din Gaza a raportat joi moartea a 35 de persoane în atacuri sau tiruri israeliene.