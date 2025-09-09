Premierul Benjamin Netanyahu sprijină promovarea instrumentului informatic din Ungaria menit să depisteze și să urmărească antisemitismul online în Europa, el avertizând că fenomentul are un impact direct asupra securității Israelului.

„The Jerusalem Post” (Israel) scrie că premierul Benjamin Netanyahu a sprijinit promovarea în Europa a unui sistem produs în Ungaria, care semnalează mesajele antisemite online. Miercuri, cu ocazia vizitei unui astfel de observator la Ierusalim, el a spus că o agravare a urii față de evrei „afectează direct securitatea Israelului”.

Kálmán Szalai, președintele Fundației Acțiune și Protecție din Ungaria (TEV), l-a informat pe Netanyahu în legătură cu platforma respectivă, aceasta depistând retorica antisemiteă în cele mai importante rețele de socializare și reclamând ulterior autorităților cazurile grave.

Instrumentul funcționează deja în Germania și în Austria și, într-un an, producătorul intenționează să-l folosească în toate țările Uniunii Europene, a subliniat Szalai.

Netanyahu a salutat inițiativa și a pledat pentru impunerea acesteia pe o scară cât mai largă. „Ura antisemită, atât cea online, cât și cea offline, are impact nu doar asupra comunităților din străinătate, ci și asupra securității Israelului”, a spus el.

Szalai a vorbit și despre programele TEV (organizație neguvernamentală în sprijinul evreilor din Ungaria, nota red.), legate de sprijinul juridic, consilierea psihologică și asistența în probleme de securitate. Creșterea rapidă a delictelor datorate urii necesită o vastă protecție din partea instituțiilor, a spus el.

Sursa: Rador Radio România