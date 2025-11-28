Eforturile de menținere a păcii făcute de președintele american îl pot costa pierderea majorității în Congres, scrie „Nezavisimaia Gazeta” (Rusia), explicând, pe de altă parte, și poziția Uniunii Europene în acest dosar de politică externă.

Uniunea Europeană și-a formulat atitudinea față de propunerile lui Donald Trump referitoare la soluționarea conflictului ruso-ucrainean. Pe scurt, aceasta se rezumă la temerile că planul președintelui american se va dovedi a fi o concesie unilaterală făcută Federației Ruse. Despre același lucru a început să se vorbească în fracțiunile Partidului Republican din Congres. Asupra unei părți a congresmenilor colegi de partid cu Trump au făcut o puternică impresie convorbirile dintre reprezentantul special al președintelui american, Steve Witkoff și consilierul președintelui Federației Ruse Iuri Ușakov, convorbiri despre care a anunțat agenția Bloomberg. Prin urmare, Trump este în pericol să piardă majoritatea în camera inferioară a Congresului.

Miercuri, 26 noiembrie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în Parlamentul European, unde mâine se va vota rezoluția referitoare la planul de pace al lui Trump. Von der Leyen a prezentat în linii mari conținutul acestuia și a făcut cunoscute ceea ce ea a numit principalele priorități după care se va conduce UE la orice negocieri care au ca scop încheierea conflictului ruso-ucrainean. Acestea sunt cinci.

Prima dintre ele constă în faptul că orice acord de pace „trebuie să garanteze Ucrainei și Europei o securitate reală”, trebuie să creeze o pace pe termen lung și să nu se transforme într-o „revenire la politica de mare putere și la sfere de influență”, la care, după cum consideră von der Leyen, Rusia aspiră în mod consecvent. Prin urmare, crede ea, este inadmisibil să se limiteze efectivul Forțelor Armate ale Ucrainei. „Securitatea Ucrainei este securitatea Europei”, a subliniat von der Leyen. Conform planului de pace al lui Trump (cel puțin al acelei versiuni care a fost dată publicității în 19-20 noiembrie), efectivul armatei ucrainene nu trebuie să depășească 600 de mii de persoane. A doua prioritate numită de von der Leyen poate consta în interzicerea recunoașterii juridice a anexării de noi teritorii la Federația Rusă. „Dacă vom legaliza subminarea principiului integrității teritoriale a statelor, vom deschide calea spre noi războaie”, a spus președintele Comisiei Europene.

Acest lucru este, de asemenea, în dezacord cu planul inițial al lui Trump, în care se admite posibilitatea recunoașterii suveranității rusești asupra anumitor teritorii. Von der Leyen a arătat că aderarea Ucrainei la UE este parte a garanțiilor obligatorii de securitate ale Europei (acest lucru este prevăzut de toate redactările cunoscute ale planului lui Trump), dar nu a spus nimic despre posibilitatea aderării țării la NATO.

A treia prioritate îl constituie faptul că este inadmisibilă restricționarea finanțării Ucrainei de către Occident. Von der Leyen vorbea despre utilizarea pentru sprijinirea țării a activelor înghețate ale Federației Ruse, dar nu despre propunerea lui Trump de implicare a Statelor Unite în investirea fondurilor confiscate ale Rusiei și transferarea parțială a acestora pentru finanțarea proiectelor ruso-americane.

A patra prioritate o constituie faptul că discutarea problemelor care privesc UE și Ucraina se face numai cu participarea UE și Ucraina. A cincea prioritate presupune întoarcerea copiilor ucraineni care au fost duși în Federația Rusă (și acest lucru figurează în planul lui Trump).

Astfel, poziția Uniunii Europene se deosebește destul de mult, dacă nu în nuanțe, ci în principiile de bază de propunerile președintelui american. Dacă acesta ar fi principalul obstacol în calea realizării planului lui Trump, se poate spune că pacea nu ar fi departe. A apărut un obstacol mai serios: asupra amfitrionului de la Casa Albă se fac acum presiuni pe coridoarele puterii din SUA, cerându-i-se să-și reconsidere viziunea referitoare la conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Agenția Bloomberg a publicat transcrierile „interceptării” făcute nu se știe de cine a discuțiilor avute de Ușakov cu Witkoff și ale acestuia din urmă cu reprezentantul special al președintelui Federației Ruse Kirill Dmitriev. Cel puțin o parte dintre congresmeni, fără să aibă îndoieli în ceea ce privește autenticitatea celor date publicității, au considerat acest lucru ca fiind o dovadă a faptului că versiunea inițială a planului lui Trump a fost scrisă la Kremlin și că Witkoff face un joc propriu, care răspunde mai mult intereselor Moscovei decât celor ale Washingtonului. Potrivit datelor din 26 noiembrie, cea mai serioasă reacție practică la acest lucru a fost declarația congresmanului Don Bacon, care a avertizat că va demisiona anticipat. În cazul în care se va întâmpla așa ceva, Trump se va afla într-o foarte dificilă. Fracțiunea republicană din Camera Reprezentanților a Congresului SUA depășește la ora actuală fracțiunea Partidului Democrat cu doar trei mandate. În același timp, republicanii vor pierde un mandat încă în luna ianuarie. Atunci a promis că va demisiona Marjorie Taylor-Green. Această trumpistă înflăcărată în trecutul recent s-a certat definitiv cu președintele SUA și a decis să demisioneze în semn de protest împotriva politicii acestuia. Reiese că avantajul republicanilor față de democrați ar putea fi de doar un vot și asta cu condiția ca nimeni să nu urmeze exemplul lui Taylor-Green și lui Bacon - și s-ar putea să nici nu fie cazul. Într-adevăr, împotriva lui Trump se răzvrătesc acum deschis și alți republicani.

Între criticii președintelui se remarcă senatorul Mitch McConnell, șeful de mulți ani de zile al fracțiunii Partidului Republican din camera superioară a Congresului. Semnificativ în acest sens este apelul său către Trump, publicat pe o rețea de socializare. McConnell a scris că dacă angajații Casei Albe „sunt mai preocupați să-l potolească/ liniștească pe Putin decât de a obține pacea, atunci președintele trebuie să găsească alți angajați”. Bacon a expus aceeași idee, verde în față, cerând pe o rețea de socializare demiterea lui Witkoff.

Îl va preda Trump pe reprezentantul său special sub amenințarea că va pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților (pe care, fiindcă veni vorba, mai mult ca sigur îl va pierde după alegerile din noiembrie 2026) sau va prefera să se bată pentru el? Deocamdată pare că mai mult a doua variantă decât prima. Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că se așteaptă sosirea în curând a lui Witkoff în Rusi. Prin urmare, reprezentantul special nu este înlăturat din funcție.

Cei din echipa Trump responsabili pentru soluționarea conflictului ruso-ucrainean încearcă, în general, să demonstreze că rândurile lor sunt mai puternice ca niciodată. Astfel, secretarul de stat Marco Rubio, de la care erau așteptate comentarii la adresa materialului agenției Bloomberg, a considerat necesar să dea un răspuns public pe postul NBC News. Acest post de televiziune susține, citând surse proprii, că la Casa Albă există o sciziune între, convențional vorbind, tabăra pro-rusă și cea pro-ucraineană. Prima ar fi chipurile reprezentată de vicepreședintele J. D. Vance și Witkoff, a doua - de Rubio. Secretarul de stat a scris pe o rețea de socializare că NBC News nu se înșală, „ci minte de-a dreptul” și nu există nicio sciziune în echipa lui Trump. Cu toate acestea, dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că cineva în SUA vrea să prezinte lucrurile ca și cum la Casa Albă nu există unitate cu privire la conflictul ruso-ucrainean.

