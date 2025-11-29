În timp ce frontul din Ucraina intră într-o nouă iarnă dificilă, presiunea diplomatică se intensifică în capitalele occidentale. Care sunt șansele unui armistițiu, potrivit unei analize a istoricului Niall Ferguson?

Ferguson argumentează, într-o analiză publicată în „The Free Press”, că inițiativa administrației Trump privind un plan de pace în 28 de puncte – scurs integral în presă – ar putea deveni primul pas real spre un armistițiu între Ucraina și Rusia. Nu neapărat o soluție finală, dar un început al recalibrării geopolitice.

Planul american circulă activ la Washington și în rândul aliaților europeni, chiar dacă, public, nimeni nu admite negocieri de substanță. Potrivit lui Ferguson, echipa lui Trump a redeschis canale diplomatice paralele, combinând discuțiile confidențiale cu presiuni asupra Kievului pentru a evalua opțiuni care până acum păreau de neconceput. Termenele simbolice avansate de Casa Albă – precum Thanksgiving – au fost rapid reinterpretate ca simple repere temporale, nu condiții ferme.

Dincolo de detalii, Ferguson crede că terenul este pregătit. Ucraina se confruntă cu o realitate strategică dură: dificultăți de mobilizare, uzură militară și un sprijin occidental mai incert decât în primii ani ai războiului. Moscova, deși menține inițiativa pe anumite fronturi, are propriile probleme – o economie tensionată, presiune socială și un aparat militar suprasolicitat.

În acest context, un armistițiu ar putea servi intereselor ambelor părți: Kievul ar câștiga timp pentru reorganizare și obținerea unor garanții occidentale mai credibile, iar Kremlinul ar putea congela conflictul într-un punct favorabil, fără să cedeze oficial terenul ocupat. Ferguson subliniază că Trump mizează tocmai pe această convergență minimală pentru a împinge părțile spre negocieri „pragmatice”.

Pe plan internațional, Europa nu mai are certitudinea de altădată. Statele UE sunt divizate între dorința de a continua sprijinul pentru Kiev și temerile privind costurile unui conflict înghețat pe termen lung. În plus, tensiunile din Orientul Mijlociu și dinamica electorală din interiorul Uniunii Europene complică orice strategie coerentă.

Concluzia lui Ferguson este că nu asistăm la sfârșitul războiului, dar este foarte probabil că am intrat în etapa în care marile capitale acceptă că un compromis imperfect e mai realist decât o victorie totală. Realitatea este că, în acest moment, negocierile nu sunt garantate, dar pentru prima dată după luni de stagnare, există inițiativă, precum și un plan suficient de flexibil pentru a permite tuturor actorilor politici să revendice un minim succes.

Analiza completă este semnată de Niall Ferguson și publicată în The Free Press (thefp.com).