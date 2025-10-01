Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, se pregătește să declare stare de urgență în întreaga țară în caz de „agresiune” din partea Statelor Unite, care au desfășurat nave de război în Caraibe, a declarat el luni la televiziunea de stat.

„Astăzi a început procesul de consultare (...) pentru a declara starea de urgență (starea de excepție) în conformitate cu constituția și pentru a ne proteja poporul, pacea noastră, stabilitatea noastră în cazul în care Venezuela ar fi atacată de imperiul american, atacată militar”, a spus el, potrivit „Le Figaro” (Franța).

Mai devreme în cursul zilei, vicepreședintele Delcy Rodriguez a anunțat că Nicolás Maduro „a semnat decretul privind tulburările externe” în timpul unei ceremonii cu corpul diplomatic. O sursă guvernamentală a declarat pentru AFP, sub acoperirea anonimatului, că decretul nu a intrat încă în vigoare: „Vicepreședintele a prezentat documentul pentru a arăta că totul era gata și că președintele îl putea promulga în orice moment”.

Acest decret „conferă șefului statului puteri speciale pentru a acționa în materie de apărare și securitate” dacă Statele Unite „îndrăznesc să atace patria noastră”, a subliniat vicepreședintele. Conform articolului 336 din Constituție, starea de urgență poate fi declarată în cazul unui „conflict intern sau extern care pune în pericol grav securitatea națiunii (...) Aceasta poate dura până la nouăzeci de zile, putând fi prelungită cu până la nouăzeci de zile suplimentare”. Ea prevede „restricționarea temporară” a drepturilor constituționale.

Statele Unite au desfășurat nave de război în Marea Caraibelor în urmă cu mai bine de o lună și au susținut că cel puțin trei ambarcațiuni cu presupuși traficanți de droguri din Venezuela au fost distruse, ucigând cel puțin 14 persoane.

Președintele american Donald Trump a reiterat la ONU, pe 23 septembrie, că Statele Unite își folosesc „puterea militară” pentru a distruge „rețelele de trafic venezuelene” conduse, potrivit lui, de Nicolás Maduro, care neagă aceste acuzații. Venezuela vorbește despre „execuții” de pescari în Caraibe.

Nicolás Maduro a adăugat luni că a avut „un feedback bun în urma conversației private” cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, asigurând că acesta din urmă și-a exprimat „uimirea față de o escaladare fără precedent, o escaladare extravagantă, care, timp de aproape șapte săptămâni, a fost anunțată și lansată împotriva unei țări pașnice, Venezuela”. Aceste afirmații nu au fost confirmate de ONU.

În plus, Nicolás Maduro a comentat și discursul de vineri al premierului israelian Benjamin Netanyahu în fața ONU: „Netanyahu a vorbit într-o sală goală, în timp ce 10.000 de persoane demonstrau în fața ONU (...) și pur și simplu și-a prezentat planul de război, planul de exterminare împotriva palestinienilor, sirienilor, libanezilor, irakienilor, iordanienilor, iranienilor, împotriva lumii întregi”.

„E ca și cum Hitler s-ar fi ridicat să vorbească la ONU, fără mustață. Tot ce-i trebuia era mustața lui Hitler ca să spună că va extermina pe toți cei care mai sunt de exterminat”, a adăugat el.

Sursa: Rador Radio România