Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că nu ar exista câștigători ai unui război nuclear și că un asemenea război nu ar trebui început. După ce a invadat Ucraina, el și alți lideri ruși au tot amenințat cu posibilitatea unui atac nuclear.

Liderul Kremlinului a făcut acest comentariu într-o scrisoare către participanții la o conferință de neproliferare nucleară, la mai mult de cinci luni de când a început războiul în Ucraina. "Pornim de la faptul că nimeni nu poate câștiga un război nuclear și că acesta nu ar trebui început și susținem securitatea echitabilă și indivizibilă pentru toți membrii comunității lumii", a afirmat el, potrivit Reuters.

Cuvintele sale către statele semnatare ale Tratatului de Neproliferare Nucleară, întrunite la un forum, par să aibă ca scop să ofere o asigurare și să portretizeze Rusia drept o putere nucleară responsabilă. Acestea contrastează cu afirmațiile anterioare ale lui Putin și ale altor politicieni ruși care au fost interpretate de Occident drept amenințări nucleare implicite.

Într-un discurs, pe 24 februarie, când a inițiat invazia rusă în Ucraina, Putin a făcut referire la arsenalul nuclear al Rusiei și a avertizat puterile externe că orice încercare de a se amesteca "ar duce la consecințe fără precedent în istoria voastră".

Câteva zile mai târziu, a ordonat ca forțele nuleare ale Rusiei să fie puse în alertă crescută. Războiul a ridicat tensiunile geopoliticile la niveluri neexperimentate de la Criza rachetelor cubaneze, din 1962, atât politicienii ruși cât și cei americani vorbind public despre pericolul unui Al Treilea Război Mondial. Directorul CIA, William Burns, a afirmat în aprilie că, date fiind eșecurile suferite de Rusia în Ucraina, "nimeni nu poate privi cu ușurință amenințarea reprezentată de posibila recurgere la arme nucleare tactice sau la arme nucleare cu putere scăzută".

Rusia, a cărei doctrină militară permite utilizarea armelor nucleare în cazul unei amenințări existențiale pentru statul rus, a acuzat Occidentul că poartă un război "prin interpuși" împotriva sa, prin înarmarea Ucrainei și impunerea sancțiunilor împotriva Moscovei.

Luni, o sursă din Ministerul rus de externe a pus la îndoială seriozitatea comentariilor președintelui american Joe Biden care a cerut discuții pe tema unui acord-cadru pentru controlul armelor nucleare, pentru a înlocui un tratat care a expirat în 2026.

În aprilie, Rusia a realizat un prim test al rachetei sale balistice Sarmat, capabilă să inițieze atacuri nucleare asupra Statelor Uniute, și a susținut că intenționează să își trimită armamentul până la toamnă.

Péter Szijjártó - Războiul nuclear nu poate fi câștigat, de aceea nu trebuie purtat niciodată

Dezarmarea nucleară trebuie să continue, iar în acest sens trebuie reluat dialogul dintre marile puteri, a scris luni ministrul ungar de externe într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook cu ocazia reuniunii de la New York a Conferinței de Revizuire a Tratatului de Neproliferare Nucleară, notează Hirado.hu.

Péter Szijjártó a amintit în postarea sa că Tratatul de Neproliferare Nucleară a intrat în vigoare în urmă cu 52 de ani, în 1970, cu scopul de a stopa extinderea în continuare a armelor nucleare. Fondatorii tratatului sunt Statele Unite, Marea Britanie și Rusia. Potrivit tratatului, puterile nucleare poartă negocieri între ele pentru dezarmarea nucleară și pentru netransferarea armelor nucleare în alte țări.

Din cauza războiului din Ucraina, consultările politice între puterile nucleare practic au încetat, ceea ce este o problemă foarte serioasă în situația actuală, a scris ministrul de externe în postarea sa.

Péter Szijjártó a mai menționat: "Multă vreme am crezut și am sperat că folosirea armelor de distrugere în masă nu va mai fi niciodată un subiect de politică internațională, dar războiul din Ucraina a pus, din păcate, această speranță într-o nouă lumină". Dezarmarea nucleară trebuie să continue, iar în acest sens trebuie reluat dialogul dintre marile puteri, cel puțin în probleme strategice de securitate, a subliniat ministrul, adăugând că pe această problemă luni se va întruni Conferința de Revizuire a Tratatului de Neproliferare Nucleară, la sediu Națiunilor Unite din New York.

Péter Szijjártó a subliniat: "Noi cei care trăim în vecinătatea războiului ne așteptăm ca țările mari și puternice să nu ia decizii geopolitice împotriva noastră. Ne dorim pacea, încetarea imediată a focului și negocieri de pace, cât mai repede posibil". Atâta timp cât nu va exista pace, riscul escaladării și desfășurării unor arme și mai distructive decât până acum va crește pe zi ce trece, iar consecințele acestora nu pot fi evaluate deocamdată, a scris ministrul de externe. În opinia sa, trebuie reiterată Declarația de la Geneva din 1985, potrivit căreia războiul nuclear nu poate fi câștigat, de aceea nu trebuie purtat niciodată.

Sursa: RADOR