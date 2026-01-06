Adjunctul șefului de cabinet al președintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretențiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziția oficială a guvernului SUA”, relatează dpa.

În același timp, Miller a respins perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice.

Întrebat de CNN dacă Washingtonul ar exclude utilizarea forței pentru a prelua Groenlanda, Stephen Miller a declarat: „Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”.

El a spus că insula ar trebui să facă parte din Statele Unite, adăugând că Trump și-a exprimat clar poziția încă de la începutul mandatului său, acum aproape un an.

Miller a susținut că, în calitate de principală putere militară a NATO, SUA au nevoie să controleze Groenlanda pentru a securiza regiunea arctică.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării suveranitatea Danemarcei asupra teritoriului, întrebând care este baza juridică a apartenenței Groenlandei la Danemarca și de ce insula ar trebui să rămână o „colonie a Danemarcei”.

Groenlanda face parte din regatul Danemarcei, dar este în mare parte autonomă și nu este membră a UE. Este importantă din punct de vedere strategic datorită bogăției sale de materii prime și ca bază pentru controlul militar al Arcticii.

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA ar trebui să controleze Groenlanda din motive de securitate națională, o poziție pe care a reiterat-o în weekend.

Sâmbătă, o postare pe rețelele de socializare a fostei consiliere guvernamentale Katie Miller, soția lui Stephen Miller, arăta o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, însoțită de cuvântul expresia „în curând”, scrisă cu majuscule.

Danemarca, vecinii săi nordici, Regatul Unit, Germania și Uniunea Europeană au respins luni pretențiile SUA, prim-ministrul danez Mette Frederiksen declarând că amenințările lui Trump ar trebui luate în serios și că, dacă SUA aleg să atace o țară NATO, „totul se oprește”.

Sursa: Agerpres