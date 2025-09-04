Bulgaria nu va deschide o anchetă privind întreruperea serviciului GPS al avionului în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, duminică, a declarat marți premierul bulgar, informează „La Libre Belgique” (Belgia).

„Nu există niciun motiv pentru a deschide o anchetă”, a declarat Rosen Jeleazkov, afirmând că aceste perturbări „nu au fost clasificate drept amenințări hibride sau cibernetice”, în timpul unui schimb de replici cu jurnaliștii din Burgas, în estul țării, unde s-a deplasat pentru lansarea campaniei de informare privind introducerea monedei euro în Bulgaria.

Luni, o purtătoare de cuvânt a doamnei von der Leyen a confirmat că avionul în care se afla a fost supus „bruiajului GPS”, un fenomen obișnuit în regiunea Europei de Est, la sosirea sa în Bulgaria duminică. Ea a spus că Rusia este suspectată că se află în spatele atacului.

„De la începutul războiului cu Ucraina, asistăm la ceea ce se numește război electronic”, a declarat marți premierul bulgar. „Această interferență nu vizează nicio aeronavă anume”, a spus el, adăugând că „nu este nimic neobișnuit în acest sens: din păcate, este una dintre consecințele unor astfel de conflicte militare”.

Guvernul bulgar a declarat luni că semnalul GPS a dispărut în timpul fazei de apropiere de aeroportul din Plovdiv, fără a compromite siguranța aterizării, care a avut loc „fără dificultate”.

Vizita dnei von der Leyen în Bulgaria a făcut parte dintr-un turneu pe flancul estic al Uniunii Europene. Acolo, ea a inspectat o fabrică care produce muniții pentru Ucraina.

Sursa: Rador Radio România