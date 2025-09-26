Președintele american, Donald Trump, a prezentat țărilor din regiune un nou plan pentru a pune capăt războiului din Gaza, a anunțat trimisul său, în timp ce armata israeliană și-a intensificat ofensiva, care a făcut miercuri zeci de morți.

„La Libre Belgique” (Belgia) relatează că emisarul american, Steve Witkoff, a declarat că Donald Trump a prezentat „un plan în 21 de puncte pentru pace în Orientul Mijlociu și Gaza” în timpul unei întâlniri cu un grup de țări arabe și musulmane, care a avut loc marți la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite.

„Avem speranță și chiar încredere că în zilele următoare vom putea anunța un fel de progres”, a spus el.

Potrivit lui, acest plan, al cărui conținut nu a fost dezvăluit, „abordează îngrijorările israeliene, precum și pe cele ale tuturor vecinilor din regiune”.

Țările reprezentate au afirmat că liderii lor „și-au reiterat angajamentul de a coopera cu președintele Trump”.

După aproape doi ani de război împotriva Hamas, armata israeliană a lansat o ofensivă aeriană și terestră majoră pe 16 septembrie asupra orașului Gaza, cel mai mare centru urban din teritoriul palestinian, pentru a elimina ceea ce aceasta prezintă drept ultimul bastion major al mișcării islamiste.

„Bombardamente intense”

Apărarea civilă din Gaza a anunțat miercuri că 40 de persoane au fost ucise, din care 22 într-un atac aerian asupra unui depozit unde „zeci” de persoane, inclusiv copii, se refugiaseră, în apropierea pieței Firas din estul orașului Gaza.

Mai multe cadavre, inclusiv cele ale unor copii mici, au fost exhumate din dărâmături, a observat un jurnalist AFP în apropierea pieței.

Armata israeliană a declarat pentru AFP că” a lovit doi teroriști Hamas în nordul Fâșiei Gaza”, fără a alte precizări.

Mohamed Hajjaj, un palestinian care a pierdut membri ai familiei sale, a declarat că un „bombardament intens” a avut loc noaptea asupra orașului, situat în nordul Fâșiei Gaza. „Am ajuns și am găsit copii și femei masacrați... O priveliște de groază”.

Apărarea civilă a raportat, de asemenea, că focuri de armă israeliene au ucis opt persoane în apropierea unui centru de distribuție a ajutoarelor din sudul Gazei.

„Aceste distribuții sunt capcane mortale și sfătuiesc pe toată lumea să-și împiedice copiii să meargă acolo”, a declarat pentru AFP Hosni Abu Amcha, un palestinian al cărui nepot a fost ucis.

Având în vedere restricțiile impuse presei din Gaza și dificultățile de acces la fața locului, AFP nu este în măsură să verifice independent informațiile provenite de la diferite părți.

„Un apel către întreaga lume”

Armata israeliană a avertizat vineri că va ataca orașul Gaza cu „o forță fără precedent” în încercarea de a anihila Hamas, al cărei atac sângeros din 7 octombrie 2023, în Israel, a declanșat războiul.

Aceste operațiuni au forțat sute de mii de palestinieni să fugă, în timp ce ONU a estimat numărul locuitorilor din orașul Gaza și zonele înconjurătoare la sfârșitul lunii august la aproximativ un milion.

Însă mulți palestinieni spun că această călătorie este prea scumpă și prea periculoasă.

Thaer Saqr, în vârstă de 39 de ani, a povestit că a părăsit orașul Gaza marți, îndreptându-se spre sudul teritoriului asediat, împreună cu soția, copiii și sora sa.

„Tancurile de pe drumul de coastă au deschis focul asupra noastră, iar sora mea a fost ucisă”. „Fac apel la întreaga lume: ajutați-ne!”, imploră el. „Întreb Israelul: vreți să evacuăm, dar cum putem face asta când nu avem bani, nu avem transport și nu avem unde să mergem?”

Atacul din 7 octombrie 2023 a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui raport întocmit de AFP pe baza datelor oficiale.

Ofensiva israeliană de represalii din Gaza a făcut 65.419 morți, majoritatea civili, conform cifrelor Ministerului Sănătății al guvernului Hamas, considerate fiabile de ONU.

