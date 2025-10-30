Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat o dronă subacvatică cu capacitate nucleară, Poseidon, la doar câteva zile după ce a declarat un test final reușit al rachetei de croazieră rusești cu propulsie nucleară Burevestnik.

„Ieri am efectuat un alt test, de data aceasta al unui alt sistem promițător - drona subacvatică Poseidon”, a declarat Putin. „Nu există nicio modalitate de a o intercepta”, a afirmat președintele rus, citat de „La Libre Belgique” (Belgia).

Acest echipament militar, potrivit Moscovei, este alimentat cu energie nucleară și poate transporta și focoase nucleare.

„Niciun alt aparat din lume nu se poate compara cu aceasta în ceea ce privește viteza și adâncimea la care operează”, a continuat liderul de la Kremlin.

O sursă din cadrul complexului militaro-industrial rus, citată anterior de agenția oficială de știri TASS, afirmă că Poseidon, o dronă subacvatică concepută pentru descurajarea nucleară, este capabilă să se deplaseze la adâncimi de peste un kilometru, cu viteze de 60 până la 70 de noduri, rămânând în același timp nedetectabilă.

Se intenționează ca în cele din urmă să fie echipat cu această dronă Belgorod, un submarin nuclear pus în funcțiune în iulie 2022, care are facilitățile necesare pentru lansarea dronei Poseidon.

Duminică, Vladimir Putin a anunțat testul final reușit al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, pe care are, potrivit lui, „o rază de acțiune nelimitată” și este capabilă să învingă practic toate sistemele de interceptare.

În 2018, Vladimir Putin a dezvăluit dezvoltarea de către armata rusă a unor arme de ultimă generație, inclusiv rachetele Burevestnik și Poseidon, la acea vreme, aparent pentru a contracara amenințările din partea Statelor Unite, potrivit Moscovei.

Sursa: Rador Radio România