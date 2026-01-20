Președintele american i-a transmis un mesaj uluitor prim-ministrului norvegian, Jonas Gahr Støre, legând faptul că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace de revendicările sale teritoriale asupra Groenlandei, scrie „Le Point” (Franța).

Cea mai recentă criză, dar cu siguranță nu ultima, a unui copil căruia i s-a refuzat desertul. Președintele Statelor Unite i-a transmis un mesaj uluitor prim-ministrului norvegian, Jonas Gahr Støre (Partidul Laburist, centru-stânga), dezvăluit luni, 19 ianuarie, pe X de către jurnalistul american Nick Schifrin de la emisiunea PBS NewsHour. „Dragă Jonas, având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am împiedicat peste opt războaie, nu mă mai simt obligat să mă gândesc doar la pace, chiar dacă aceasta va rămâne întotdeauna prioritatea mea”, începe Donald Trump.

„Danemarca nu poate proteja acest teritoriu de Rusia sau de China. Și de ce revendică un 'drept de proprietate'”?, întreabă el. Potrivit acestuia, regatul nu are niciun drept, întrucât pur și simplu a acostat cu o navă în Groenlanda „cu secole în urmă”. Orice asemănare cu descoperirea Americii în 1492 este pur întâmplătoare.

„Amenințările nu-și au locul între aliați”. Prin urmare, Donald Trump folosește neacordarea Premiului Nobel pentru Pace, decernat în octombrie 2025 liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, ca justificare suplimentară pentru revendicarea dreptului SUA de proprietate asupra Groenlandei. „Am făcut pentru NATO mai mult decât oricine, de la înființarea sa, iar acum NATO ar trebui să acționeze pentru Statele Unite. Lumea nu va fi în siguranță până când nu vom avea controlul total și absolut asupra Groenlandei”.

Prim-ministrul norvegian, Jonas Gahr Støre, nu a răspuns încă oficial. Una dintre postările sale recente de pe rețeaua de socializare X reiterează poziția Norvegiei: „Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei”. „Amenințările nu-și au locul între aliați”, a adăugat el, subliniind că există „un consens larg cu privire la necesitatea consolidării securității în Arctica, inclusiv în Groenlanda”.

Săptămâna trecută, Norvegia, Suedia, Regatul Unit, Germania și Franța au trimis fiecare între unu și puțin peste zece soldați în Groenlanda în cadrul exercițiului danez Arctic Endurance. Aceste trupe trebuie să pregătească sosirea unor contingente mai mari.

Sursa: Rador Radio România