Indiferent dacă am folosi activele rusești, dacă ne-am întări producția din sectorul apărării sau dacă ne-am adânci relațiile cu UE, numai de noi depinde să putem asigura viitorul Ucrainei, și pe al nostru, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).

Europa, ai fost avertizată! De aproape patru ani, președintele Vladimir Putin a pornit un război total împotriva Ucrainei și, în această săptămână, el a amenințat că, dacă va fi nevoie, Rusia este „chiar acum pregătită” în vederea unui război cu Europa. Președintele Donald Trump a demonstrat că Statele Unite sunt gata să vândă Ucraina de dragul unui acord murdar cu Rusia lui Putin. Noua sa Strategie de Securitate Națională a SUA prevede „cultivarea unei rezistențe în fața actualei traiectorii a Europei în cadrul națiunilor europene”. De ce claritate mai aveți nevoie?

Acum, de noi, europenii, depinde să facem în așa fel, încât Ucraina să supraviețuiască atacului armat din partea Moscovei și trădării diplomatice din partea Washingtonului. Făcând acest lucru, ne-am putea apăra totodată și pe noi. De un an, oamenii mi-au tot spus că, în cele din urmă, Trump se va arăta dur față de Rusia. A fost vorba despre o versiune geopolitică a piesei „Așteptându-l pe Godot” (celebră piesă de teatru absurd, scrisă de Samuel Beckett, n. red.). Apoi, emisarii săi personali din sectorul imobiliar vin cu un „plan de pace” în 28 de puncte, care este de fapt un acord imperial și comercial ruso-american atât în detrimentul Ucrainei, cât și în cel al Europei.

Liderii europeni au intrat în obișnuitul lor comportament special destinat lui Trump, eliminând cele mai revoltătoare puncte prin niște schimbări diplomatice menite să ducă la o versiune pe care – destul de previzibil – Rusia o va găsi inacceptabilă. Deși acest plan în 28 de puncte nu a durat decât câteva zile, el va trebui studiat multă vreme ca document istoric. Acest plan relevă cât de departe ar merge Statele Unite conduse de Trump pentru a reveni la o politică a imperiilor și a sferelor de influență, peste capul europenilor. Vechiul slogan polonez „Nic o nas bez nas” („Nimic legat de noi fără noi”) trebuie să fie acum valabil pentru întreaga Europă.

Ar urma două întrebări. Prima – va putea oare Europa, împreună cu niște țări care îi împărtășesc vederile, precum Canada, să întărească suficient Ucraina și să slăbească Rusia astfel încât prima să aibă câștig de cauză? Și a doua întrebare – o va face?

Răspunsul la prima întrebare este că așa ceva ar fi foarte greu, dar încă putem. În cazul în care, cu ocazia reuniunii lor din 18 decembrie, liderii UE vor conveni să apeleze la activele rusești aflate în Belgia, gaura crescândă din bugetul Ucrainei ar putea fi acoperită cel puțin pentru următorii doi ani. Economia întregii Europe este de 10 ori mai mare decât cea a Rusiei. Producția europeană din sectorul apărării este accelerată. Lista armelor esențiale pe care numai Statele Unite le-ar putea furniza devine tot mai scurtă și, potrivit logicii lui Trump căutătoare de profit, majoritatea încă mai pot fi cumpărate. Recent, Germania, Polonia, Olanda, Norvegia și Canada au convenit să achiziționeze pentru Ucraina armament american în valoare de încă 1 miliard de dolari SUA. În cazul în care Trump ar încerca din nou să taie din bugetul serviciilor americane de informații, căutând astfel să șantajeze Ucraina și să o facă să accepte o pace prin capitulare, asta ar fi o grea lovitură, dar serviciile de informații ucrainene și europene acoperă deja o serie de asemenea fisuri.

Și totuși, împotriva acestui pesimism la nivel intelectual eu optez pentru un optimism al voinței. Pentru că acesta ar fi singurul lucru care ar transforma „Europa poate s-o facă” în „Europa o va și face”. Puterea voinței. Hotărâre strategică. Spirit combativ. Curajul de a da prioritate interesului colectiv pe termen lung în fața unui oportunism politic de partid pe termen scurt. Știm că, în momente de pericol existențial, fiecare țară, luată separat, a făcut lucruri extraordinare în pofida oricăror grozăvii care îi amenințau existența: Marea Britanie în 1940, Ucraina în 2022. Dar oare continentul nostru atât de divers, de complicat și de neîncrezător în sine va putea oare face față acestei provocări majore, dar încă nu destul de grave? Europa va putea, dacă vrea.

Sursa: Rador Radio România