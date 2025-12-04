Vladimir Putin s-a întâlnit pe 2 decembrie la Kremlin cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu investitorul american Jared Kushner. Temele de discuție au fost variantele de soluționare pașnică în Ucraina și cooperarea economică.

Astfel descrie agenția de presă rusească „Regnum” (instituție de presă căreia i se reproșează principial politizarea și promovarea narațiunilor pro-Moscova – nota red.) miza discuțiilor purtate la Moscova.

După încheierea întâlnirii consilierul președintelui Rusiei Iuri Ușakov a remarcat că în timpul întrevederii părțile au elaborat abordări de principiu referitoare la soluționarea crizei ucrainene.

După cum a explicat Ușakov, Putin și reprezentanții Washingtonului nu au discutat formulări concrete, propuneri americane concrete, ci esența celor incluse în aceste documente americane.

„Am putea fi de acord cu ceva, iar președintele le-a confirmat acest lucru interlocutorilor săi. Ceva ne-a făcut să fim critici, iar președintele nu ne-a ascuns atitudinea critică, chiar negativă față de o serie de propuneri. Însă principalul lucru este că a avut loc o discuție foarte utilă”, a arătat consilierul președintelui Rusiei.

Poziția Moscovei poate fi exprimată prin zicătoarea „Nu pune căruța înaintea calului”. Acest lucru îl demonstrează comentariile lui Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui Rusiei.

În primul rând, părțile trebuie să stabilească cadrul contactelor: să clarifice care sunt pozițiile pe care Rusia și Statele Unite le consideră inacceptabile pentru ele însele și care este varianta de compromis pe care o vede fiecare.

Judecând după faptul că Dmitriev a descris discuția ca fiind productivă, partea noastră a subliniat deja aceste puncte de reper.

După cum a confirmat Ușakov, deocamdată nu s-a găsit o variantă de compromis.

„Unele materiale americane par mai mult sau mai puțin acceptabile. Acestea trebuie discutate. Unele care ni s-au propus nu ni se potrivesc. Cu alte cuvinte, se va lucra în continuare. Aceasta este, într-adevăr, una dintre cele mai importante probleme”, a subliniat consilierul prezidențial.

Moscova este dispusă să discute „proiectele” Washingtonului, dar numai dacă acestea nu contravin intereselor noastre și securității țării și nu se opun obiectivelor operațiunii militare speciale. Propunerile care ar putea genera noi provocări la adresa Rusiei și ar putea duce la continuarea conflictului sunt inacceptabile pentru noi.

Partea rusă arată că în mod clar nu se grăbește să elaboreze anumite planuri definitive cu americanii. De remarcat faptul că, în ajunul discuțiilor cu Witkoff și Kushner la Kremlin, stând de vorbă cu jurnaliștii, președintele Rusiei a pus accentul pe succesele Forțelor Armate ale Rusiei în zona operațiunii militare speciale.

Unul dintre principalele subiecte abordate în cursul întâlnirii a fost problema teritorială, a arătat Ușakov după încheierea discuțiilor.

Discutarea acestui aspect cheie pentru Rusia al posibilelor acorduri s-a făcut pe fondul înaintării trupelor noastre de-a lungul întregii linii a frontului - lucru pe care omologii noștri occidentali nu au putut să nu-l remarce în ultimele luni. La fel, ei nu pot ignora criza politică internă de la Kiev, împreună cu fuga luptătorilor din Forțele Armate ale Ucrainei și declinul general al spiritului de luptă al armatei ucrainene.

Partea rusă le transmite în mod consecvent americanilor evaluarea noastră asupra situației din Ucraina, lucru din care Casa Albă poate (și o face deja) trage concluzii că, pe măsură ce trupele noastre avansează, se schimbă și cererile Moscovei pentru posibile negocieri.

Rezultatele contactelor cu Washingtonul (care după întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska a primit denumirea de „procesul de la Anchorage”) demonstrează faptul că cu administrația americană este posibil un dialog constructiv. Ceea ce nu poți spune despre europeni. Continuarea logică a acestor contacte cu Casa Albă a fost actuala vizită la Moscova a emisarilor lui Trump. Manifestând viziune, conducerea noastră aduce dialogul la nivelul unei discuții obiective a planurilor de soluționare a conflictului.

„Președintele nostru le-a cerut partenerilor săi să-i transmită lui Trump salutări prietenoase. Totodată, el a transmis, bineînțeles, nu numai salutări prietenoase, el a cerut să fie transmise o serie de semnale politice importante, pe care interlocutorii săi le-au notat și, desigur, le vor raporta la Washington”, a spus Ușakov.

De altfel, nici „salutările prietenoase” nu au importanță. După cum remarcă observatorii, inclusiv cei occidentali, Putin își construiește relații bune cu președintele SUA. Această înțelegere a calităților politice și umane ale lui Trump ajută atât la pregătirea terenului pentru soluționarea pașnică a conflictului, cât și la soluționarea celui mai dificil obiectiv de restabilire a relațiilor cu Statele Unite - inclusiv a celor economice.

Pe fondul stabilirii contactelor dintre Moscova și Washington, regimul de la Kiev și sponsorii săi europeni, care încearcă să zădărnicească acest proces, se dovedesc în pierdere. De fapt, dacă procesul va fi complicat și mai mult, vinovații (inclusiv în ochii lui Trump) vor fi Bruxellesul și Kievul.

Ținând cont de aceste circumstanțe, este foarte clar de ce Ușakov a spus despre întâlnirea cu Witkoff și Kushner că este „în general, o discuție bună, foarte utilă”.

Sursa: Rador Radio România