O recunoaștere a unui stat palestinian de către țările occidentale ar putea împinge Israelul să ia „măsuri unilaterale”, a avertizat duminică Gideon Saar, după informații privind planuri de anexare a unor părți din Cisiordania ocupată.

„La Libre Belgique” (Belgia) scrie că președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat în iulie că Franța va recunoaște un stat Palestina la Adunarea Generală a ONU de la sfârșitul lunii septembrie. Mai multe țări, printre care Canada, Australia și Belgia, și-au anunțat ulterior intenția de a face același lucru.

Marea Britanie a declarat în august că-i va urma exemplul dacă nu se ajunge la un armistițiu în Gaza, unde Israelul poartă un război împotriva Hamas ca răspuns la atacul mișcării islamiste palestiniene din 7 octombrie 2023 asupra teritoriului israelian.

„State precum Franța și Regatul Unit care au insistat pentru așa-zisa recunoaștere (a unui stat palestinian) au făcut o greșeală uriașă”, a declarat dl Saaar într-o conferință de presă cu omologul său danez, Lars Løkke Rasmussen, aflat în vizită la Ierusalim.

„Nu putem separa problema statalității de cea a păcii, deoarece acest lucru ar face pacea și mai dificil de realizat”, a adăugat dl Saar. „Acest lucru va împinge și Israelul să ia măsuri unilaterale”, a avertizat el, fără a specifica ce măsuri anume.

O recunoaștere a unui stat palestinian ar fi în mare măsură simbolică, având în vedere refuzul Israelului de a permite crearea unui astfel de stat, la care aspiră palestinienii. Aceștia din urmă își propun să îl înființeze în Cisiordania și Fâșia Gaza, care sunt separate de teritoriul israelian.

În august, Israelul a aprobat un proiect major de construire a 3.400 de unități locative într-o zonă din Cisiordania despre care comunitatea internațională consideră că amenință viabilitatea unui viitor stat palestinian.

Ministrul israelian de extremă dreapta Bezalel Smotrich le-a spus anterior liderilor europeni: „Dacă recunoașteți un stat palestinian în septembrie, răspunsul nostru va fi aplicarea suveranității israeliene asupra tuturor părților Iudeii și Samariei”, denumirea pe care Israelul o folosește pentru Cisiordania.

Sursa: Rador Radio România