O femeie de 37 de ani a fost ucisă prin împușcare, marți, în timpul unei operațiuni a poliției federale de imigrație în Minneapolis, incidentul declanșând un nou val de controverse legate de tacticile agenților federali , scrie „Le Monde” (Franța).

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă, focurile de armă au fost trase de un agent al Immigration and Customs Enforcement (ICE), care ar fi acționat în legitimă apărare. Versiunea oficială susține că femeia, aflată la volanul unui SUV, ar fi încercat să lovească forțele de ordine în timpul intervenției.

Autoritățile locale contestă însă această relatare. Primarul orașului, Jacob Frey, a declarat că imaginile apărute pe rețelele sociale și informațiile preliminare nu confirmă existența unui pericol iminent care să justifice folosirea forței letale. La rândul său, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a cerut retragerea agenților ICE din Minneapolis, acuzând lipsa de transparență și escaladarea inutilă a tensiunilor.

Victima, identificată de presa americană drept Renee Nicole Good, era cetățean american și mamă a unui copil. Membrii familiei și apropiații afirmă că aceasta nu avea antecedente violente și nu reprezenta o amenințare pentru forțele de ordine.

În urma incidentului, Federal Bureau of Investigation (FBI) a anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții femeii și legalitatea intervenției agenților federali. Cazul a provocat proteste în Minneapolis și a reaprins dezbaterea națională privind rolul și limitele operațiunilor de imigrație desfășurate de autoritățile federale în orașele care se declară „sanctuar” pentru migranți.



