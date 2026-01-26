Deși Parlamentul European a întârziat aplicarea acordul Mercosur-UE, un astfel de gest venit din partea brazilienilor ar avea o considerabilă semnificație politică, consideră un editorialist al „O Globo” (Brazilia).

La întoarcerea din vacanță, în luna februarie, Congresul Național ar face bine să aprobe imediat Acordul Mercosur-Uniunea Europeană (UE), semnat de reprezentanți ai celor două blocuri sâmbăta trecută la Asunción, în Paraguay, după două decenii și jumătate de negocieri. Acest lucru a fost promis de președintele Camerei, Hugo Motta (Republicanos-PB). Și acesta este ceea ce ar trebui făcut după ce Parlamentul European a decis să prezinte cazul la Curtea de Justiție a UE, cedând presiunilor exercitate de unele sectoare protecționiste care se tem de concurența produselor din Mercosur.

Se aștepta ca acordul, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă, să intre în vigoare imediat ce primește aprobarea Congresului. Pentru aceasta, ar avea nevoie și de aprobarea Parlamentului European, care a decis cu o marjă redusă trimiterea sa în fața sistemului judiciar. Pe baza istoricului, nu este de așteptat o decizie nefavorabilă din partea Curții Europene de Justiție, dar noul obstacol ar putea amâna votul parlamentarilor cu aproximativ un an și jumătate.

Potrivit declarațiilor cancelarului german Friedrich Merz, Parlamentul European „nu a reușit să recunoască situația geopolitică". Semnarea acordului a fost accelerată de comportamentul haotic al Statelor Unite sub Donald Trump, care a obligat țările afectate de tarife să caute noi piețe și alianțe strategice. Datorită tratatului, exportatorii din ambele părți vor putea accesa noi piețe într-un moment în care Trump zguduie lumea. Prin încurajarea liberului schimb și a multilateralismului, acesta este de asemenea un răspuns viguros la protecționismul care domnește în lume.

Avantajele acordului pentru ambele blocuri sunt incontestabile. Acesta acoperă o populație de 720 de milioane de locuitori și un PIB agregat de 22,3 trilioane de dolari. UE este al doilea cel mai mare partener comercial al Mercosur, după China și înaintea Statelor Unite. Nu există nicio îndoială că Brazilia va fi unul dintre principalii beneficiari, atât la exporturi, cât și la importuri. În funcție de produs, reducerea tarifelor ar putea intra în vigoare imediat sau treptat.

Decizia Parlamentului European este doar cel mai recent obstacol în calea intrării în vigoare a tratatului. Până la semnarea sa, negocierile s-au confruntat cu o multitudine de piedici. În ciuda rezistenței, mai devreme sau mai târziu, acesta va trebui să fie aprobat de europeni. Indiferent de situație, aprobarea de către Parlamentul brazilian și de către cele ale celorlalte țări din Mercosur ar servi ca un mesaj politic adresat UE, demonstrând seriozitatea angajamentului. Cel mai bun lucru pe care Brazilia îl poate face este să îl aprobe în imediat în Congres.

Sursa: Rador Radio România