În timp ce Trump vorbește despre posibilitatea unui accident, Polonia denunță o acțiune intenționată, iar Europa își desfășoară forțele aeriene, scrie Thomas Graindorge în „Le Point” (Franța).

„O greșeală”, într-adevăr? Donald Trump a declarat joi, 11 septembrie, că intruziunea unor presupuse drone rusești în spațiul aerian polonez a fost probabil rezultatul unei „greșeli” din partea Rusiei. O minimalizare a incidentului pe care Varșovia și NATO o iau foarte în serios. „Ar fi putut fi o greșeală”, le-a răspuns el jurnaliștilor care l-au întrebat despre intruziunea dronelor în Polonia în noaptea de marți spre miercuri, intruziune pe care Varșovia a considerat-o deliberată.

„Dar, indiferent despre ce a fost vorba, nu sunt deloc mulțumit în această situație”. „Nu sunt mulțumit de nimic în întreaga situație, dar sper că se va termina”, a adăugat rezidentul Casei Albe. Autoritățile poloneze acuză Rusia că le-a vizat țara în noaptea de marți spre miercuri, în timpul unei incursiuni cu aproximativ zece drone.

Cel puțin „19 încălcări” ale spațiului aerian polonez au fost înregistrate de către autorități. Prin urmare, aliații europeni au reacționat: aeronave poloneze și olandeze, inclusiv F-35 și F-16, au intervenit pentru a intercepta această incursiune a dronelor în spațiul aerian polonez, a declarat un purtător de cuvânt al NATO pentru AFP. Bateriile germane Patriot, sisteme de apărare antiaeriană de proiectare americană prezente în Polonia, au fost, de asemenea, activate, potrivit aceleiași surse.

Emmanuel Macron a anunțat și desfășurarea a trei avioane de vânătoare Rafale pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian polonez. Chiriașul Palatului Élysée a menționat, de asemenea, că s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer.

Polonia și aliații săi occidentali au denunțat rapid miercuri o „încălcare intenționată” a spațiului aerian și o „provocare” din partea Rusiei. Ministerul rus de Externe a acuzat Polonia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea de „mituri” despre intruziunea dronelor. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite urma să se întrunească vineri.

Sursa: Rador Radio România