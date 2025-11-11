Țara se află într-o stare de paralizie bugetară de la 1 octombrie, fapt care a dus la închiderea mai multor servicii guvernamentale federale, relatează „Le Monde” (Franța).

Proiectul de lege, care nu este susținut în unanimitate de democrați, trebuie să treacă încă de Camera Reprezentanților înainte de a-i fi înaintat lui Donald Trump pentru a-l semna.

A fost nevoie de patruzeci de zile pentru a se ajunge la un prim pas semnificativ către încheierea celui mai lung shutdown din istoria SUA. Senatorii republicani și democrați au ajuns la un acord provizoriu duminică, 9 noiembrie, permițând finanțarea guvernului până în ianuarie. Cu sprijinul unor democrați, proiectul de lege a fost adoptat cu 60 de voturi pentru și 40 împotrivă în timpul acestei rare sesiuni de duminică.

Țara se află într-o stare de paralizie bugetară de la 1 octombrie, fapt care a dus la închiderea așa-numitelor servicii guvernamentale federale „neesențiale”. Sute de mii de angajați federali lucrează fără plată.

După aprobarea sa de către Senat, proiectul de lege trebuie să fie prezentat Camerei Reprezentanților înainte de a-i fi înaintat lui Donald Trump pentru a-l semna. „Se pare că ne apropiem de sfârșitul perioadei de shutdown”, a declarat președintele american duminică seara, la întoarcerea sa la Casa Albă, fără a preciza însă dacă a aprobat acordul.

Potrivit parlamentarilor, acordul la care s-a ajuns în Senat ar trebui să alimenteze programul de asistență alimentară care sprijină 42 de milioane de americani - unul din opt - și ale cărui plăți au fost perturbate de impasul bugetar. La începutul acestei săptămâni, o instanță a ordonat administrației Trump să apeleze la fondurile de rezervă pentru a elibera acest ajutor, dar Curtea Supremă a suspendat această decizie, vinerea trecută.

Acordul de duminică include și anularea concedierii a mii de angajați federali și organizarea unui vot privind prelungirea ajutorului financiar pentru sănătate, care urmează să expire la sfârșitul anului. Propunerea „va proteja angajații federali de concedieri abuzive, îi va reintegra în funcție pe cei concediați pe nedrept în timpul închiderii și va garanta că angajații federali primesc salariile restante”, a declarat senatorul democrat Tim Kaine într-un comunicat.

De săptămâni întregi, presiunea asupra parlamentarilor a crescut pentru a conveni asupra unei ieșiri din criză. Democrații au votat în repetate rânduri împotriva redeschiderii serviciilor guvernamentale, cerând extinderea creditelor fiscale care fac asigurarea de sănătate mai accesibilă pentru planurile oferite în cadrul programului Obamacare.

Duminică, liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a deplâns că extinderea acestor beneficii pentru sănătate a fost supusă unui vot și nu unei prelungiri directe. „Această luptă va continua și trebuie să continue”, a declarat el în camera superioară a Congresului.

Acest acord nu este susținut în unanimitate de oficialii aleși de stânga. Senatorul independent de Vermont, Bernie Sanders, care face parte din gruparea democraților, a declarat că abandonarea luptei a fost o „greșeală teribilă”.

Cu toate acestea, perspectiva unei rezolvări a conflictului vine în contextul în care haosul de pe aeroporturi a devenit principalul punct central al acestei bătălii politice privind bugetul, fiecare parte încercând să dea vina pentru greutățile cu care se confruntă călătorii din întreaga țară pe cealaltă parte.

Autoritatea americană de reglementare în aviație, FAA, le-a cerut vineri companiilor aeriene să reducă treptat programul zborurilor interne din cauza lipsei de controlori de trafic aerian. Peste 2.700 de zboruri au fost anulate duminică în Statele Unite, iar 10.000 au fost întârziate, potrivit site-ului FlightAware. Printre aeroporturile afectate în mod special se numără Newark și La Guardia din New York, O'Hare din Chicago și Hartsfield-Jackson din Atlanta.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat duminică că un impas bugetar prelungit va agrava situația, având în vedere că Ziua Recunoștinței se apropie la sfârșitul lunii. „Traficul aerian se va reduce dramatic, deoarece toată lumea vrea să călătorească pentru a-și vedea familiile”, a amenințat el la Fox News. „Veți vedea mai puțini controlori de trafic aerian venind la muncă, ceea ce înseamnă că va fi doar o mână de avioane care vor decola și ateriza”, a adăugat el.

Revenirea la traficul aerian normal ar putea dura câteva zile după sfârșitul paraliziei, în timp ce finanțarea federală, care include salariile, repune lucrurile în funcțiune.

Donald Trump a menționat blocajul bugetar, cauzat de dezacordurile dintre republicani și democrați din Congres, ca fiind una dintre cauzele seriei de înfrângeri electorale suferite de tabăra sa pe 4 noiembrie.

