Noul proiect politic al omului de afaceri Ricardo Salinas Pliego, numit MAAC, este o propunere inedită, dar și un steag care reafirmă necesitatea unei contraponderi organizate și disciplinate, scrie „La Razon” (Spania).

Omul de afaceri și miliardarul mexican Ricardo Salinas Pliego a lansat un proiect politic numit MAAC (”Mișcarea Anti-Criminalitate și Anticorupție”) ca platformă pentru a contesta partidul de guvernământ. Oportunitatea este clară; astăzi, încrederea mexicanilor în partidele politice tradiționale este mai mică de 15%. Dezastrul PRI și PAN ca alternative reale la a Patra Transformare este evident. Mai mult, un paradox: în timp ce 70% dintre mexicani aprobă conducerea președintei Claudia Sheinbaum, doar 18% sunt optimiști cu privire la posibilitatea ca principalele probleme ale țării să fie rezolvate în mai puțin de 10 ani. Prin urmare, popularitatea lui Sheinbaum este rezultatul sistemului de patronaj și al alegerii unui rău mai mic, nu tocmai optimismul și speranța pe care pretind că le întruchipează.

În acest context, ceea ce propune Salinas Pliego are loc pentru creștere. De ce? Din cauza lipsei unei conduceri alternative la guvernul actual. Din cauza lipsei unei propuneri distincte de a Patra Transformare. Ceea ce propune MAAC este ceva diferit și concret; este o propunere culturală, o schimbare de mentalitate care renunță la noțiunea periculoasă de „stat tată”, noțiunea că Mexicul este o țară bogată și, prin urmare, că statul are obligația de a oferi. Această dreapta mexicană insistă pentru o schimbare a paradigmei sociale, unde munca, efortul și meritocrația ajung să devină valorile fundamentale ale societății mexicane.

Salinas Pliego a plasat de mult timp valoarea „libertății” în centrul dezbaterii. Și tocmai aici are Morena cel mai mult de pierdut. Noua mișcare politică se bazează pe recunoașterea individului mai presus de colectiv, pe sublinierea responsabilității individuale de a crește ca persoană și de a prospera în cadrul familiei. Aceasta este o propunere diferită de ceea ce susține guvernul, unde valoarea egalității este plasată mai presus de valoarea libertății.

Această nouă mișcare prezintă o mare oportunitate. Expune în mod clar și fără efort intenția guvernului mexican de a transforma structura statului, suprimând independența puterii judiciare și a puterii electorale, transformând judecătorii în pioni care răspund în fața puterii executive. Tocmai aici este fundamentală problema libertății. O țară fără justiție este o țară condamnată la autoritarism. O țară fără justiție este sortită eșecului. Propunerea lui Salinas Pliego recunoaște acest lucru și are capacitatea de a alimenta această propunere de valoare.

Noua inițiativă a lui Salinas Pliego ar putea deveni un punct de cotitură în cadrul opoziției, inclusiv în rândul liderilor de afaceri și al liderilor de opinie care sunt poziționați în prezent împotriva actualului guvern mexican. MAAC este o propunere inovatoare, dar și un banner care reafirmă necesitatea unei contraponderi organizate și disciplinate, atât de absente astăzi, esențială pentru a asigura că democrația din Mexic nu dispare odată cu trecerea timpului.

