În 1990, producția zilnică de petrol a Libiei ajungea la 1,4 milioane de barili. Înainte de uciderea lui Muammar Gaddafi în 2011 și de intrarea Libiei în criză, producția zilnică ajunsese la 2 milioane de barili, scrie „Sabah” (Turcia).

Ulterior, producția Libiei a scăzut sub 500.000 de barili. Producția de petrol a Irakului a fost de 2 milioane de barili în 1990 iar după primul război din Golf, a scăzut la 500.000. Apoi a crescut la 2,5 milioane de barili la începutul anilor 2000. A urmat al doilea Război din Golf iar Saddam Hussein a fost executat. Producția de petrol a scăzut la 1 milion de barili. Înainte de războiul civil sirian, producția zilnică de petrol era de 343.000 de barili. Din 2014, producția a oscilat între 20.000 și 30.000 de barili. Obiectivul lui Gaddafi și al lui Hussein era dublarea producției zilnice de petrol. Se estimează că Libia are rezerve de petrol între 46 și 50 de miliarde de barili iar Irakul are 145 de miliarde de barili.

În timpul perioadei de turbulențe din Irak și Libia, 3 milioane de barili s-au pierdut zilnic de pe piața mondială a petrolului. Pe de altă parte, oferta de petrol la nivel mondial nu a avut de suferit. De fapt, consumul de petrol, care a continuat să crească rapid, a fost însoțit de o creștere puternică a ofertei. Arabia Saudită, care a furnizat 16,3% din exporturile mondiale de petrol la sfârșitul anului 2023, s-a clasat pe primul loc, cu venituri din exporturi de peste 210 miliarde USD. Rusia, în ciuda războiului din Ucraina, reprezintă 9,1% din exporturi și obține venituri din export de 117,2 miliarde de dolari. Pe de altă parte, după ce Congresul american a ridicat la începutul anului 2016 o interdicție de export veche de 40 de ani, SUA au realizat un salt istoric al exporturilor și al veniturilor în decurs de 7 ani, ajungând la același nivel cu Rusia. Până la urmă, jocul energetic global se bazează pe cine își poate depăși și elimina rivalii. Pentru a rămâne în joc în ceea ce privește aprovizionarea și exporturile globale de petrol, este necesară o strategie multidirecțională.

Producția zilnică de petrol a Iranului în anii '60 și '70 era de aproximativ 6 milioane de barili. Aceasta a scăzut la 1,5 milioane de barili în timpul războiului Iran-Irak. După război, producția zilnică de petrol a crescut mai întâi la 3 și apoi la 4 milioane de barili iar apoi a scăzut din nou la 3 milioane de barili. În jocul energetic de astăzi, în care companiile occidentale domină producția și exportul de petrol irakian, ponderea Irakului în vânzările globale de petrol a fost de 7,7% în 2023, fiind obținute venituri în valoare de 99,5 miliarde de dolari. În comparație cu Irakul aflat pe locul 7, Libia ocupă doar locul 14, cu o cotă de 2,4% și venituri de 30,4 miliarde de dolari. Exporturile de petrol ale Iranului sunt de sub 1 milion de barili pe zi, conform mediei 1980-2023. Cu venituri din exporturi de 41 de miliarde de dolari, acesta se află chiar sub Kazahstan, care ocupă locul 11 și câștigă 42,3 miliarde de dolari.

Demersurile Turciei pentru integritatea teritorială a Irakului, Libiei și Siriei înseamnă o schimbare de echilibru în jocul energetic mondial. Proiectul Drumul Dezvoltării, condus de Turcia, cu participarea Qatarului și Irakului, proiectele portuare, de autostrăzi, căi ferate și conducte care vor prinde contur odată cu Drumul Dezvoltării, instaurarea păcii și stabilității în Siria, transportul petrolului și al gazelor naturale care vor veni din Golf prin estul Mediteranei, integritatea teritorială și stabilitatea Libiei vor aduce o nouă eră în ecuația energetică a unei zone vitale cu cele mai mari rezerve de combustibili fosili din lume.

Sursa: Rador Radio România