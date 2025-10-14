Douăzeci de ostatici israelieni ținuți în Fâșia Gaza au fost eliberați și preluați de Israel în dimineața zilei de luni, 13 octombrie 2025, scrie „Courrier International” (Franța).

În Cisiordania, eliberarea a numeroși deținuți palestinieni, inclusă în acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas, a început la prânz. Donald Trump a susținut un discurs mult așteptat în fața Knessetului, parlamentul israelian, unde a fost întâmpinat triumfător.

„Prima etapă a unui schimb istoric de prizonieri” între Israel și Hamas a avut loc luni dimineață devreme, 13 octombrie, odată cu eliberarea primilor șapte ostatici israelieni, după „738 de zile de captivitate” în Fâșia Gaza, relatează „Yediot Aharonot”. Cotidianul israelian a adăugat la scurt timp după ora 7:00 (ora franceză) că cei șapte bărbați se află „în drum spre un centru de primire din sudul Israelului, pentru a se reuni cu familiile lor”.

Referindu-se tot la „o zi istorică”, „Jerusalem Post” a relatat la scurt timp după ora 10:00, ora Franței, că cei treisprezece ostatici rămași în viață au fost predați de Hamas Crucii Roșii la Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza.

Apel video

Cadavrele a 28 de ostatici decedați urmează să fie predate Israelului, care, la rândul său, trebuie să elibereze „1.716 de deținuți palestinieni” din Fâșia Gaza și alți 250 în alte părți, anume în Cisiordania și Ierusalim, adaugă „Jerusalem Post”. În cursul nopții, negocierile finale au dus la modificări „de ultim moment” ale listei acestor deținuți, cărora Israelul le-a dat undă verde, „la cererea Hamas”, relatează „Yediot Aharonot”.

La scurt timp după ce cei 20 de ostatici în viață au fost eliberați, au fost văzute autobuze părăsind închisoarea israeliană Ofer din Cisiordania, a relatat cotidianul egiptean „Al-Ahram”, citând agenția Reuters. În jurul orei 12:00, Al-Jazeera a relatat că eliberarea unora dintre ei la Ramallah a fost întâmpinată de „uralele unei mulțimi uriașe”.

„Jerusalem Post” relatează, de asemenea, că imediat înainte de eliberarea lor, mai mulți ostatici au putut comunica prin apel video cu rudele și o citează pe Silvia Cunio, mama lui Ariel și David Cunio, capturați împreună cu alte 249 de persoane pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.

„Nu i-am auzit, dar i-am văzut și asta a fost suficient pentru a mă face să simt o bucurie imensă. [...] Par să se simtă foarte bine; am crezut că va fi mai rău”.

Dincolo de transmisiunea în direct a evenimentului, cotidianul „Ha'Aretz”, care descrie „strigăte de bucurie” din partea mulțimii adunate în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, privește deja cu nerăbdare la ce va urma. „Războiul s-a terminat și ostaticii se întorc: începe bătălia de comunicare a lui Netanyahu”, titrează ziarul.

„Cruciada lui Netanyahu pentru rescrierea istoriei se va desfășura luni în Knesset [parlamentul israelian] în timpul unei sesiuni festive la care va participa Trump. Prim-ministrul va susține că a rezistat eroic presiunilor din Israel și din străinătate [pentru a obține eliberarea ostaticilor], când, în realitate, presiunea americană nu i-a lăsat prea multe de ales” decât să accepte un acord de încetare a focului cu Hamas, anticipează „Ha'Aretz”.

„The Jerusalem Post” oferă o înregistrare video în direct pe YouTube care arată „Piața Ostaticilor” din Tel Aviv și Knesset-ul, unde Donald Trump urmează să țină un discurs înainte de a se deplasa la Sharm El-Sheikh, Egipt, la un „summit pentru pace” pe care urmează să-l co-prezideze în această după-amiază împreună cu președintele egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi.

Cotidianul din Ierusalim l-a prezentat pe președintele american pe prima pagină a ediției sale de astăzi, cu titlul: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe pacificator”. Pagina a devenit „virală”, s-a felicitat ziarul.

În parlamentul israelian, în așteptarea discursului lui Donald Trump, întâmpinat cu aplauze îndelungate la sosirea sa, unii membri ai parlamentului purtau șepci roșii, similare cu cele ale mișcării MAGA („Make America Great Again”), cu inscripția „Trump președintele păcii”, a remarcat „Ha'Aretz”.

Benjamin Netanyahu a vorbit primul. „Donald Trump este cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă. Niciun președinte american nu a făcut vreodată atât de mult pentru Israel”, a declarat prim-ministrul israelian, după ce s-a adresat republicanului: „Avem atât de multe motive să vă mulțumim”.

Pe plan diplomatic, „The Times of Israel” a relatat în această dimineață târziu că Benjamin Netanyahu, care inițial nu fusese invitat, a reușit în cele din urmă, în timpul unei convorbiri telefonice din Knesset, să „accepte o invitație” din partea președintelui egiptean la summit, lansată la cererea lui Donald Trump. Această informație a fost ulterior contrazisă de „Ha'Aretz”, care a scris: „Netanyahu refuză invitația lui Trump la summitul din Egipt, din cauza unei sărbători evreiești”, 13 octombrie fiind ultima zi a sărbătorii Sukkot, care durează o săptămână.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, care inițial nu a fost invitat la întâlnire, este așteptat să participe, a adăugat „The Times of Israel”.

