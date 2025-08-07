Ministra de Externe, Oana Țoiu, a început joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022.

Ea a spus pe pagina ei de Facebook că s-a dus la Kiev pentru "a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina".

"Nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie – nu doar pentru că este corect, ci și pentru că este în interesul nostru național să oprim agresiunea rusă. În aceste zile voi avea discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun pentru România și Ucraina, iar la final voi vizita Cernăuțiul, acolo unde mă voi întâlni cu importanta comunitate de etnici români", a scris ea.

Programul a început cu o vizită la spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost bombardat în mod deliberat și brutal de forțele ruse.

"Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte ce sentimente puternice mi-au provocat aceste atacuri. Văzându-i pe acești copii nevinovați – unii dintre ei aflați sub tratament pentru afecțiuni grave – țintiți de bombele rușilor, mi s-a confirmat, încă o dată, că lupta ucrainenilor este mai mult decât justificată. Mă bucur să văd că spitalul a fost refăcut și continuă să funcționeze, pentru că acești copii au nevoie de îngrijire", a continuat ea.

De asemenea, Oana Țoiu a vizitat și Școala Supereroilor, care funcționează în cadrul Institutului Național al Cancerului.

"Vizitele de astăzi mi-au arătat, o dată în plus, pentru ce luptă ucrainenii: pentru a îi apăra pe acești copii vulnerabili, pentru viitorul lor, dar și al nostru. România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre", a conchis Oana Țoiu.