Premierul ar trebui să-și folosească mandatul pentru a se concentra pe cele mai presante chestiuni, crede editorialistul „The Financial Times” (Marea Britanie), constatând că Sanae Takaichi a scris din nou istorie.

La nici patru luni de când a devenit prima femeie care ocupă funcția de premier al Japoniei, ea i-a asigurat formațiunii sale, Partidul Democratic Liberal (LDP), cea mai mare majoritate care a existat vreodată în camera inferioară a parlamentului național. Uluitoarea victorie covârșitoare la alegerile generale de duminică îi conferă lui Takaichi un mandat personal chiar mai solid decât cel obținut de mentorul ei, regretatul premier Shinzo Abe. LDP a obținut un număr-record de 316 locuri în Camera Reprezentanților cu 465 de locuri, care-i va conferi un control strict asupra activităților parlamentare, abilitatea de a respinge decizii legislative ale camerei superioare (cu atribuții mai diluate) și ocazia de a amenda constituția pe care America i-a scris-o Japoniei.

Însă partea dificilă abia acum urmează. Alegătorii care i-au înmânat lui Takaichi acest triumf așteaptă din partea ei progrese reale în soluționarea problemelor presante de natură fiscală, economică, demografică și geopolitică.

Schimbarea constituției e o chestiune la care ea ține mult, cum a ținut și Abe, însă trebuie să aibă grijă să nu se concentreze pe ea în detrimentul problemelor mai urgente. Nu există nimic intrinsec nerezonabil legat de dorința de a modifica o constituție care i-a fost dictată în anii '40 Japoniei de către cuceritorul ei, iar a proceda astfel ar demonstra capacitatea țării de a evolua. Însă dorința LDP de a umbla la „clauza păcii” pentru a recunoaște formal existența Forțelor de Autoapărare ale Japoniei și pentru a-i conferi premierului puteri potențial discreționare în situații de criză comportă riscul de a învrăjbi publicul profund [Japonia a renunțat prin constituție la dreptul suveran de a purta război și a întreține o armată, apărarea fiindu-i asigurată în schimb de SUA; în anii '50 și-a înființat totuși o armată defensivă informală, pe fondul războiului rece, care în deceniul anterior a primit prin reinterpretarea Constituției și dreptul de a participa la misiuni de „apărare colectivă” - n.trad.].

Orice modificare a constituției ar necesita o majoritate de două treimi și în camera superioară, unde LDP nu deține nici măcar majoritatea simplă, plus aprobarea majorității electoratului - condiții foarte stricte care sugerează că ar fi înțelept ca Takaichi să nu se pripească.

Sunt alte privințe în care poate acționa rapid, printre care planurile ei binevenite de a mări cheltuielile militare, cât și eventuala relaxare a restricțiilor privind vânzarea de armament către aliați și parteneri. Asemenea măsuri i-ar reduce Japoniei dependența de garanția de securitate a Americii, care nu este de încredere. E clar că actualele fricțiuni diplomatice cu China nu au afectat-o politic pe Takaichi, care are dreptate să afirme interesul Japoniei privind stabilitatea regională. Ar trebui totuși să evite orice provocare inutilă a Beijingului și să se abțină de la vizitarea controversatului sanctuar Yasukuni dedicat militarilor japonezi uciși în războaie.

Planurile premierului de a folosi fondurile publice pentru stimularea celor mai promițătoare sectoare din perspectiva creșterii economice sunt insuficient detaliate. Promisiunea ei de a-i sprijini mai mult pe asistenții sociali e salutară, deși ar putea face mai mult pentru promovarea rolului economic al femeilor – mai cu seamă dat fiind exemplul ei personal de femeie talentată care a zguduit un domeniu dominat categoric de bărbați. Are dreptate să mizeze pe cheltuieli publice mai predictibile și pe măsuri bugetare multianuale. Dar va trebui să aibă grijă să conserve încrederea investitorilor în obligațiuni, deja neliniștiți în privința sustenabilității fiscale. N-ar face rău să-și reevalueze intenția de a scuti timp de doi ani vânzările alimentare de la taxa pe consum.

Takaichi ar mai trebui să fie prudentă și în privința planului de înăsprire a legislației privindu-i pe străinii din Japonia, consecință a neliniștii publice cu privire la impactul nivelurilor-record atinse de imigrație și turism. Măsuri precum înlesnirea învățării japonezei pentru rezidenții străini, procesarea mai rapidă a solicitărilor de azil ale refugiaților și restricționarea achiziției de pământ sunt rezonabile. Dar n-ar trebui să ajungă la un ton ostil, dată fiind nevoia reală a Japoniei de imigranți pentru a compensa împuținarea și îmbătrânirea populației.

În primele ei luni în funcție Takaichi a demonstrat deja că poate conduce cu o mână sigură. Miza uluitoare pe care a câștigat-o riscând varianta alegerilor anticipate arată că Japonia își dorește cu adevărat o conducere nouă și decisă. Dar în ciuda majorității dobândite, ea tot va trebui să trudească din greu pentru a-și menține țara alături. Cu siguranță nu e momentul oportun pentru infatuare.

Sursa: Rador Radio România