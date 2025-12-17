În Madagascar și în Comore, Moscova își continuă strategia de destabilizare a influenței franceze, prezentându-se drept apărătoare a Sudului global și profitând de nevoile vitale ale populațiilor, constată „Le Monde” (Franța).

În surdină, sudul Oceanului Indian a devenit un nou spațiu de confruntare între Rusia și Occident, în special Franța, care deține aici două dintre teritoriile sale de peste mări: Réunion și Mayotte. Moscova, la rândul său, este departe de a fi dobândit aici o poziție comparabilă cu cea pe care o ocupă pe lângă juntele militare din Sahel, unde sprijinul său în materie de securitate se îmbină cu participări în sectorul minier. Totuși, diplomația sa caută să exploateze cele mai mici breșe.

În Madagascar, permeabilitatea noilor autorități la ofertele rusești este un test. La mijlocul lunii octombrie, după mai multe săptămâni de manifestații conduse de generația Z pentru a denunța întreruperile neîncetate de apă și electricitate, militarii l-au înlăturat pe președintele Andry Rajoelina și au preluat puterea. În prezent, se discută despre importul de hidrocarburi rusești pentru a atenua criza energetică. „Ambițiile rusești nu sunt noi și nu sunt singurii care râvnesc la țară, dar odată cu această apropiere s-a trecut la un alt nivel”, admite un diplomat occidental.

În 2018, Rusia încercase deja să influențeze procesul electoral finanțând campaniile mai multor candidați, pe lângă care membri ai grupului paramilitar Wagner activaseră ca consilieri. În august același an, sub președinția lui Hery Rajaonarimampianina (2014-2018), a fost încheiat un acord minier între Kraoma, compania publică de exploatare a cromului, și firma rusă Ferrum Mining, deținută indirect de Evgheni Prigojin, fostul lider al Wagner, decedat în 2023. Proiectul s-a soldat cu un eșec, iar rușii s-au retras la sfârșitul anului 2019.

„Influență destabilizatoare”

Tot din 2018 datează și reactivarea cooperării militare lansate în timpul Războiului Rece, în perioada socialistă a președintelui Didier Ratsiraka (1975-1993). Cooperare confirmată în 2022, a doua zi după invazia rusă a Ucrainei.

În urma unei vizite în Madagascar la începutul lunii noiembrie, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naționale, Bruno Fuchs (MoDem), temperează: „Nu trebuie să ne concentrăm exclusiv asupra rușilor. Ei nu au mijloacele necesare pentru a răspunde urgențelor cu care se confruntă țara, precum accesul la apă, electricitate, nevoile din sănătate sau educație. În schimb, rămân capabili să exercite o influență destabilizatoare și să ne discrediteze imaginea. De aceea instituțiile internaționale și partenerii bilaterali trebuie să însoțească această tranziție condusă de militari. Altfel, există un risc real ca ei să se îndrepte către susținători mai puțin exigenți.”

Președintele francez, Emmanuel Macron, asemenea tuturor finanțatorilor occidentali care au asigurat continuitatea angajamentelor lor, nu este indiferent la acest risc. La sfârșitul lunii noiembrie, el a propus un sprijin suplimentar al Franței, în special sub formă de ajutor bugetar, pentru a răspunde insecurității alimentare din sudul țării, de unde provine Michaël Randrianirina, președintele tranziției.

În 2023, Madagascar a primit 1,2 miliarde de dolari (1 miliard de euro) ajutor public pentru dezvoltare, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ultima anunțare de finanțare rusă datează din 2015, printr-o operațiune de conversie a datoriei în proiecte de dezvoltare în valoare de 88 de milioane de dolari, care rămâne neterminată.

Discurs suveranist

La 500 de kilometri de coastele malgașe, și Comorele sunt curtate. Situat la intrarea în canalul Mozambic, prin care tranzitează o parte importantă a comerțului maritim mondial, arhipelagul a înmulțit recent acordurile cu Statele Unite, China și Emiratele Arabe Unite.

Moscova vrea să-și facă loc aici: deschiderea unei ambasade este anunțată pentru 2026, după inaugurarea unei Case culturale în 2024. Comorele, cu peste o sută de nave înmatriculate, au devenit principalul pavilion de complezență utilizat de flota-fantomă rusă pentru a ocoli sancțiunile europene.

În ianuarie, cele două țări vor celebra cincizeci de ani de relații diplomatice. Va fi ocazia de a reaminti că Moscova se poziționează constant de partea fostei colonii franceze în revendicările sale asupra Mayotte, desprinsă de arhipelag în momentul independenței. Un ecou al sprijinului acordat, de altfel, Madagascarului în chestiunea insulelor Eparses, un alt litigiu moștenit din perioada colonială.

Acest discurs suveranist răsună și în Mauritius, care a obținut de la Regatul Unit, în luna mai, retrocedarea insulelor Chagos. Țara – al doilea venit pe cap de locuitor de pe continentul african – are nevoi mai reduse decât statele vecine, clasate printre cele mai sărace. Totuși, Moscova a propus furnizarea unei centrale nucleare plutitoare pentru a asigura independența energetică a insulei.

În paralel cu această ofensivă diplomatică, Rusia, prezentându-se drept apărătoare a Sudului global, găsește o ureche atentă în rândul unei părți a opiniilor publice. „Ca și în Sahel, ea caută slăbirea Franței. Intervențiile sale în domeniul informațional, folosind efectul de amplificare al roboților digitali, contribuie la modelarea cognitivă a opiniilor. Cu atât mai mult cu cât acționează într-un spațiu unde traumele trecutului nu au fost depășite și unde se exprimă o formă de respingere a Franței”, observă Jérôme Vellayoudom, expert în geopolitică la Institutul de Administrare a Afacerilor din Poitiers.

Potrivit informațiilor sale, Moscova a intervenit în Madagascar pentru a alimenta discursurile antifranceze în săptămânile care au condus la exfiltrarea către Réunion a președintelui Rajoelina. Amenințare reală sau agitație fără viitor? Devine tot mai dificil de ignorat insinuarea Kremlinului în acest Ocean Indian mult timp ferit de priviri.

Sursa: Rador Radio România