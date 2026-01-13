Miercuri, 14 ianuarie, secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni cu oficiali ai guvernului danez, deși nu se știe încă cine va reprezenta Danemarca, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Este probabilă prezența ministrului de externe, Lars Lokke Rasmussen. Ar putea fi prezent și un reprezentant al guvernului autonom al Groenlandei. La urma urmei, în centrul agendei se află soarta marii insule arctice, un teritoriu special al Danemarcei.

Trump insistă: nu exclude „nicio opțiune”, inclusiv intervenția militară, pentru a prelua controlul asupra acestei regiuni.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a decis să treacă de la indignarea inițială față de amenințările lui Trump la căutarea unei soluții pragmatice. Prin urmare, Copenhaga va face o ofertă tentantă Casei Albe, sperând să-l îmbuneze pe președintele SUA.

Punctul de plecare este Acordul de Apărare a Groenlandei, semnat de Statele Unite și Danemarca în 1951. Documentul respectiv recunoaște existența unei singure baze militare americane, Baza Aeriană Thule, acum Pituffik, specializată în supravegherea spațiului. Cu toate acestea, acordul prevede extinderea prezenței militare americane, cu condiția ca aceasta să se facă în consultare cu autoritățile daneze și groenlandeze. Într-adevăr, în timpul Războiului Rece, Pentagonul a construit și alte baze pe insulă, dintre care una a fost descoperită recent sub o calotă glaciară adâncă de treizeci de metri.

Danezii propun să se înceapă de aici și sunt gata să accepte până la 10 noi baze americane.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține această mișcare și, se pare că ar recomanda continuarea unui proiect de securitate arctică aprobat de toți membrii Alianței Nord-Atlantice. Rămâne însă neclar cum vor fi împărțite costurile de construire și operare a noilor platforme, echipate cu instrumente tehnologice sofisticate. Nu există însă nicio îndoială în ceea ce privește comanda operațională: aceasta ar fi încredințată Statelor Unite, în special Comandamentului Forțelor Întrunite din Norfolk, Virginia.

Și nu e tot. Guvernul lui Mette Frederiksen îi va propune lui Rubio intensificarea cooperării economice dintre SUA și Groenlanda, bazându-se de data aceasta pe „Declarația comună” semnată între Danemarca și Statele Unite pe 6 august 2004. Lista sectoarelor potențial afectate este vagă: „printre altele, cercetare, tehnologie, energie, probleme de mediu, educație, dezvoltare, turism, trafic aerian”. Până în prezent, nu a produs rezultate semnificative. Însă cadrul legal ar permite investițiilor și întreprinderilor americane accesul rapid la zăcămintele de pământuri rare, petrol și orice altceva ar putea atrage cu adevărat economia americană, nu doar pe Donald Trump.

Sursa: Rador Radio România