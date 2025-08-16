Oficiali de rang înalt din Rusia au salutat revenirea Rusiei pe scena diplomatică după întâlnirea președintelui Putin cu președintele american Trump în Alaska – prima vizită a lui Putin în SUA din 2015, scrie „Kiev Indepedent” (Ucraina).

Deputatul președinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat pe canalul său de Telegram pe 16 august că summitul a restabilit un „mecanism funcțional complet de întâlniri”, desfășurate „fără ultimatumuri și amenințări”. A subliniat că, în cursul discuțiilor, Putin și-a exprimat condițiile privind încheierea invaziei asupra Ucrainei, în contextul în care Trump a refuzat, deocamdată, să intensifice presiunile asupra Rusiei și a afirmat că nu va impune sancțiuni noi „pentru moment”

Reprezentanta Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a scris pe canalul său de Telegram că primirea pe covorul roșu a lui Putin la Anchorage reprezintă sfârșitul izolării Rusiei. Ea a atacat presa occidentală, afirmând că „de trei ani vorbeau despre izolarea Rusiei, iar astăzi au văzut covorul roșu primit de președintele rus în Statele Unite”.

După invazia în forță, Putin a fost izolat pe plan internațional, vizitând în principal doar aliați apropiați precum China, Iran și Coreea de Nord și evitând capitalele occidentale. Situația s-a schimbat după preluarea mandatului de către Trump, la 20 ianuarie 2025: liderii au avut prima convorbire telefonică în săptămâni, punând capăt unui blocaj în comunicarea între cele două state

Trump a calificat întâlnirea de pe 15 august drept „10 din 10”, deși nu s-a ajuns la un acord de pace. A susținut că au fost făcute „progrese pe mai multe puncte”, inclusiv privind schimburile teritoriale și garanțiile de securitate pentru Ucraina

O sursă din biroul prezidențial ucrainean le-a spus anterior jurnaliștilor de la Kiev Independent că propunerea Rusiei ar cere Ucrainei să se retragă din zone deținute, parțial, în regiunile Donețk și Luhansk, în schimbul unei retrageri rusești din părți ale regiunilor Sumî și Harkov. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat anterior că nu va ceda teritoriu ca parte a negocierilor de pace și că primul pas trebuie să fie un armistițiu

După summit, Trump a discutat telefonic cu Zelenski și cu lideri europeni și a afirmat că Putin nu dorește un armistițiu, ci un acord de pace final detaliat. Trump va primi pe Zelenski la Washington pe 18 august, unde vor discuta modalități de a pune capăt invaziei rusești. Zelenski a acceptat propunerea unui dialog trilateral între Ucraina, SUA și Rusia, însă detalii suplimentare nu au fost anunțate.