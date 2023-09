În ultimul deceniu, bogații planetei și-au dublat activele, de la 5.600 la 11.800 de miliarde de dolari.

Totuși, la scară globală, pentru fiecare dolar venit din impozite, doar 4 cenți provin din impozitele pe proprietate, iar cu legile actuale, jumătate dintre milionarii lumii nu vor fi supuși niciunui impozit pe moștenire, putând transfera, fără impozite moștenitorilor lor, avere egală cu 5 trilioane de dolari, notează Rai News.

De aici și apelul către liderii G20, care se vor întâlni în India pe 9 și 10 septembrie, lansat marți printr-o scrisoare deschisă semnată de aproape 300 de milionari, economiști de renume mondial și reprezentanți politici ai aproape tuturor țărilor G20, scrisoare promovată de Oxfam, Patriotic Millionaires, Institute for Policy Studies, Earth 4 All și Millionaires for Humanity.

Textul cere să se ajungă urgent, în cel mai scurt timp posibil la nou acord internațional cu privire la impozitarea marilor proprietăți, cu scopul de a ''preveni ca această concentrare exorbitantă a bogăției să pună în pericol viitorul nostru comun'', în timp ce tot mai mulți oameni din întreaga lume ''cer cu voce tare o schimbare'', pentru a face ca economiile noastre să fie mai incluzive și societățile mai echitabile, mai dinamice și coezive.

Printre semnatari se numără moștenitoarea și filantropa Abigail Disney, foști premieri ai României, Croației, Republicii Cehe și Bulgariei, congresmanul american Brendan Boyle, foști și actuali europarlamentari, inclusiv Aurore Lalucq; artiști precum Brian Eno și Richard Curtis, fostul președinte al Adunării Generale a Națiunilor Unite Maria Espinosa și economiști precum Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Kate Raworth, Jason Hickel și Lucas Chancel.

Extrema concentrare a bogăției în mâinile câtorva reprezintă ''un dezastru economic – denunță scrisoarea – pentru mediu și pentru respectul pentru drepturile omului, care amenință stabilitatea politică în întreaga lume. Decenii de reduceri de taxe pentru cei mai bogați, bazate pe falsa promisiunea că bogăția de la vârf ar aduce beneficii tuturor, a contribuit la exacerbarea inegalităților la niveluri alarmante.

În plus, timpul necesar pentru ca statele să facă investițiile necesare pentru a limita creșterea temperaturilor cu 1,5 grade, așa cum prevede Acordul de la Paris, se scurge rapid.

”S-a făcut deja mult - conchide scrisoarea - Există multe propuneri de impozitare a averilor, înaintate de unii dintre cei mai importanți economiști din lume. Opinia publică este în favoarea taxării celor ultrabogați. Și noi suntem în favoarea acestui lucru. Acum nu mai lipsește decât voința politică de a face pași concreti înainte. E timpul s-o găsiți''.

Sursa: RADOR