La întâlnirea conservatorilor americani, premierul ungar a făcut apel la o luptă împotriva forțelor progresiste. Folosind o retorică agresivă.

Ungaria are aproape zece milioane de locuitori, America 330 de milioane. Doar statul Texas, în care Viktor Orbán și-a ținut discursul, este de șapte ori și jumătate mai mare decât țara sa est-europeană.

Orbán - „conducătorul unei țări asediate de liberalii progresiști ​​zi de zi” și „singurul lider anti-imigranți de pe continentul nostru” – deplânge un presupus patronaj al Bruxellesului, aflat la mii de kilometri de Ungaria. Și în Texas există această percepție despre guvernul de la Washington.

Spre deosebire de majoritatea țărilor europene, Orbán cu greu poate provoca cu declarațiile sale în Texas, notează corespondenta Frankfurter Allgemeine Zeitung. El s-a adresat încă de la început „mass-mediei de stânga”, ale căror titluri referitoare la apariția sa le cunoaște deja: ”Orbán, rasistul european, antisemitul”. Mulțimea din Trinity Ballroom a hotelului Hilton din Dallas a râs. Acesta a fost tonul la întâlnirea conservatorilor Americii, la care participă și numeroși susținători ai lui Trump, teoreticieni ai conspirației și oameni de dreapta religioși.



În următoarea jumătate de oră după această remarcă, premierul ungar a spus tot felul de lucruri care ar justifica astfel de caracterizări. El l-a criticat pe omul de afaceri ungar George Soros, care provine dintr-o familie de evrei, numindu-l un adversar - „nu crede în nimic din ce credem noi”. Soros are o „armată în slujba lui”, organizații non-guvernamentale, universități, institute de cercetare. „Își folosește armata pentru a-și impune voința adversarilor, de exemplu nouă, maghiarilor”.

”Să lovim” instituțiile de la Bruxelles și Washington

”Ungaria este o națiune veche, mândră, dar de dimensiunea lui David, care stă singură împotriva lui Goliat, globalist, woke”, a spus Orbán. „Avem nevoie de o apărare totală”. Ar trebui să ne unim forțele, a mai spus el. Ungurii știu cum să-i ”înfrângă pe dușmanii libertății pe câmpul de luptă politic”. „Trebuie să lovim instituțiile de la Washington și Bruxelles”.

Orban nu a omis niciun subiect pe placul publicului de dreapta din Dallas: națiunea, migrația, religia și politicile privind famili. El a fost primul care a spus ”nu” migrației ilegale. Declarația a fost primită cu aplauze lungi. Imigrația este „bătălia finală și decisivă a viitorului".

Zidul pe care l-a construit în Ungaria lovește un nerv sensibil în Texas. Guvernatorul republican Greg Abbott, care a vorbit la începutul conferinței, dorește să construiască un zid între Texas și Mexic.

Există, de asemenea, un sprijin deosebit de puternic pentru politicile privind familia. ”Progresiștii din întreaga lume, susține el, nu protejează familiile, pentru ei acest construct nu există, nu mai există nimic care să îi împiedice pe cei mai buni să nu se prăbușească". Potrivit guvernului ungar, un cuplu ar trebui să fie heterosexual, căsătorit și să aibă mulți copii. Cu toate acestea, în primul rând familiile cu venituri mari beneficiază de subvențiile de stat pentru construcția de locuințe și împrumuturile ieftine. „Mama este femeia, tatăl este bărbatul și lăsați-ne copiii în pace”, a strigat Orban.



Nu numai că este nevoie de un zid fizic împotriva migranților, afirmă Orban, ci și de un „zid legal în jurul copiilor noștri pentru a-i proteja de ideologia de gen”.

Guvernul său a decis că nu e nevoie de mai multe genuri. „Avem nevoie de mai mulți vânători, mai puțini travestiți și mai mulți Chuck Norris”. Un alt punct în plus pentru alegătorii din Texas. Ungaria, dă asigurări premierul, este singura țară din Europa în care oamenii se poate deplasa noaptea în siguranță.



Discursul lui Orban este un apel la luptă. "Joacă după propriile reguli", spune el, luând în batjocură administrația Biden: „Mayday, Mayday, vă rog să ne ajutați – avem nevoie de o America puternică, cu un lider puternic”. Am văzut ce fel de viitor are de oferit clasa conducătoare globalistă. „Dar avem un alt viitor în minte. Globaliștii pot merge cu toții în iad. Eu am venit în Texas".