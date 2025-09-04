Armata israeliană a avansat și mai mult în orașul Gaza, soldații și tancurile îndreptându-se spre Sheikh Radwan, unul dintre cele mai mari și mai aglomerate cartiere ale orașului, relatează Reuters pe site-ul său, informează agenția ANSA (Italia).

În ultimele săptămâni, forțele israeliene au înaintat prin suburbiile orașului Gaza și se află acum la doar câțiva kilometri de centrul orașului, în ciuda apelurilor internaționale de a opri ofensiva. Locuitorii orașului Gaza au declarat pentru Reuters că armata a distrus case și tabere de corturi care adăpostesc palestinieni strămutați după aproape doi ani de război.

Administrația Civilă a Ministerului Apărării din Israel a declarat terenuri de stat 45 de hectare adiacente avanpostului ilegal Havat Gilad din nordul Cisiordaniei, ceea ce înseamnă că acestea vor fi disponibile pentru colonizări și dezvoltare a infrastructurii. Anterior, deși nu este proprietate privată, terenul făcea parte din terenurile administrative ale satelor palestiniene din apropiere Jit, Tell și Fara'ata. Oricine revendică proprietatea privată asupra acestor terenuri poate face apel în termen de 45 de zile.

IDF a anunțat că apărarea aeriană a interceptat racheta balistică lansată împotriva Israelului de houthii de pe teritoriul yemenit. Pentru prima dată de la atacul armatei asupra Sanaa, în care au fost uciși prim-ministrul houthi și mai mulți miniștri, la Tel Aviv și în mai multe zone din centrul Israelului au fost activate sirenele. Marți și în ultimele zile, rachete și drone lansate din Yemen au fost interceptate înainte de a ajunge pe teritoriul israelian.

În urma lansării unei rachete balistice din Yemen, aterizările și decolările de pe Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv au fost suspendate temporar. Un zbor maghiar Wizz Air de la Budapesta la Tel Aviv a fost întârziat. În urma interceptării rachetei, serviciul de ambulanță Magen David Adom a anunțat că până în prezent nu au fost raportați răniți sau victime.

IDF și Shin Bet au anunțat eliminarea lui Sabach Salim Sabach Daia, liderul Jihadului Islamic Palestinian din Gaza, responsabil pentru răpirea lui Shiri, Ariel și Kfir Bibas, uciși ulterior de teroriști în Fâșie. Daia fusese numit recent în fruntea grupării, după ce trei dintre predecesorii săi au fost eliminați în atacurile IDF din ultimele luni. Potrivit autorităților israeliene, aceasta a jucat un rol direct în recrutarea teroriștilor în Cisiordania și Israel, promovând și comițând atacuri. Militanții organizației au jucat un rol central și în masacrul din 7 octombrie, participând la crime și răpiri. Chiar dacă nu au participat la planificarea ofensivei Hamas, aceștia au exploatat liniile de atac de pe teren dictate de mișcarea islamistă.

„Ziua Tulburărilor”, convocată pentru a cere eliberarea ostaticilor și încetarea imediată a războiului, a început miercuri dimineață devreme, protestatarii incendiind mai multe containere de gunoi din jurul reședinței prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim și creând un „cerc de foc” în jurul locului. Unul dintre incendii a fost declanșat la 100 de metri de reședința oficială a prim-ministrului. Liderii protestului sunt Anat Engerst, mama lui Matan, cel răpit, și Vicky Cohen, mama lui Nimrod. Demonstrațiile au început spontan la ora 6:30 (5:30 în Italia), dar erau programate să ajungă la Knesset la prânz.

Poliția din Ierusalim a anunțat într-un comunicat că au fost incendiate containere de gunoi și anvelope și că au fost avariate mai multe mașini, în cartierele Rehavia (reședința prim-ministrului) și Givat Ram din Ierusalim. Locuitorii din clădirile din apropiere au fost evacuați, deși nimeni nu a fost rănit. Pompierii au stins incendiile. În alte zone ale Orașului Sfânt, zeci de protestatari, inclusiv membri ai grupului Brothers and Sisters in Arms, s-au adunat în fața casei ministrului Ron Dermer, acuzându-l că de când a devenit negociator-șef al Israelului, nu a reușit să obțină returnarea niciunui ostatic printr-un acor. Într-un comunicat, protestatarii au descris discuțiile drept un „eșec total” și au acuzat guvernul că a capitulat în fața extremei drepte și că a zadărnicit o propunere de armistițiu acceptată de Hamas. Între timp, unii oameni s-au baricadat în Biblioteca Națională din Ierusalim și s-au urcat pe acoperiș; poliția negociază cu ei pentru a-i face să coboare. Protestul se extinde și în zona Knesset.

