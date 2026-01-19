Oxfam avertizează, înainte de Davos, că averea combinată a miliardarilor a crescut cu peste 16% în 2025, până la 18,3 trilioane de dolari, amplificând inegalitatea și influența politică a ultra-bogaților.

Averea cumulată a miliardarilor la nivel global a atins un nou maxim istoric în 2025, iar concentrarea accelerată a bogăției „alimentează o inegalitate politică periculoasă” și „subminează libertatea politică”, susține Oxfam într-un raport publicat luni, la debutul Forumului Economic Mondial de la Davos.

Potrivit datelor citate de organizație, averea miliardarilor a urcat cu peste 16% într-un singur an, până la aproximativ 18,3 trilioane de dolari, o creștere descrisă ca fiind de trei ori mai rapidă decât media ultimilor cinci ani.

Oxfam leagă această dinamică de influența politică disproporționată a ultra-bogaților: miliardarii ar fi de mii de ori mai predispuși decât o persoană obișnuită să ocupe funcții publice și au un rol major în finanțarea și modelarea agendelor politice și a politicilor economice.

Studiul afirmă că miliardarii dețin peste jumătate dintre cele mai mari companii media și toate marile platforme de social media – un detaliu care explică „de ce societățile par mai toxice”. „A fi sărac economic creează foame. A fi sărac politic creează furie”, spune directorul executiv Oxfam, Amitabh Behar.

În acest context, organizația cere guvernelor să introducă taxe pe marile averi, să reducă facilitățile fiscale care favorizează capitalul și să adopte măsuri de limitare a capturii politice (transparență, reguli pentru lobby și finanțare politică), astfel încât creșterea economică să nu se traducă în adâncirea inegalității.

Oxfam mai notează că este al 19-lea an consecutiv de declin al libertăților globale, fapt demonstrat de cele peste 142 de proteste anti-guvernamentale (în 68 de țări), adesea întâmpinate cu violență.