Războiul din Ucraina s-ar putea apropia de o soluție – nu de o pace ideală, ci de o pace posibilă, crede „Diário de Notícias” (Portugalia), într-un articol care poartă semnătura directorului publicației, Filipe Alves.

Totul indică faptul că, în cazul în care se va ajunge la o încetare a focului, acesta va duce la o înghețare a conflictului: o pauză care să permită oprirea vărsării de sânge și care să amâne, într-un viitor îndepărtat, negocierile despre problemele teritoriale.

Ucraina și Europa care vor rezulta din acest război vor fi profund diferite de cele care existau la începutul anului 2022, când blindatele rusești au trecut granița pentru a lansa un presupus blitzkreig, care s-a transformat rapid într-o lungă luptă de uzură, costând viața a mii de oameni. Conflictul a devenit, în multe privințe, o reeditare modernă a primului război mondial: un masacru brutal și o transformare profundă a modului în care se poartă luptele, determinată de noile tehnologii care au modificat câmpul de luptă.

Ucraina va ieși devastată: o mare parte din tinerii săi vor fi răniți, mutilați sau exilați; infrastructura este distrusă; orașe întregi au fost transformate în ruine; economia se prăbușește. Rusia, cândva considerată „marea națiune soră", cu o influență puternică asupra identității ucrainene, a ajuns să fie privită ca un inamic existențial împotriva căruia țara va trebui să se apere timp de decenii. Cu multe regiuni rusofone aflate sub controlul Moscovei, este de așteptat ca naționalismul ucrainean să se consolideze lingvistic și cultural. În același timp, vestul țării, legat istoric de spațiul austro-ungar, își va consolida integrarea în lumea occidentală. Ucraina va pierde o mare parte din ceea ce a fost rusesc, inclusiv Novorossiia – cucerită de la turci și tătari de Ecaterina a II-a și Potemkin – pentru a se ancora ferm în Uniunea Europeană.

Eventuala aderare la Uniunea Europeană, probabil începând din 2027, va fi decisivă pentru reconstrucția țării. Apartenența la blocul european va permite garantarea suveranității, va finanța reconstrucția, va combate corupția, va moderniza economia și va îmbunătăți condițiile de trai a milioane de oameni care au suferit profund în acești ani de război.

În al doilea rând, datorită rolului pe care l-ar putea juca în apărarea continentului: armata ucraineană, cu aproape un milion de soldați și o experiență reală de luptă, este astăzi cea mai testată forță militară la vest de Nipru. Împreună cu Polonia, ar putea garanta protejarea frontierei de est a Uniunii, lucru pe care l-a făcut deja în practică în cursul acestui război prin intermediari dintre Occident și Rusia.

Și pentru Moscova, ce va însemna această pace posibilă și integrarea Ucrainei în blocul occidental? Zbigniew Brzezinski a scris în 1997 că „fără Ucraina, Rusia încetează să mai fie un imperiu; cu Ucraina mituită și apoi subordonată, Rusia devine automat un imperiu". Cu alte cuvinte, Ucraina este elementul care i-ar permite Rusiei să recupereze suficientă masă teritorială, populațională și strategică pentru a proiecta putere imperială. Pacea care se întrezărește acum va permite doar o materializare parțială a acestui obiectiv.

Rămâne de văzut dacă Kremlinul va fi dispus să accepte, pe termen lung, o Ucraină suverană și pe deplin integrată în Europa. Să sperăm că rușii s-au săturat cu adevărat de război și că, de partea europeană, există curajul de a negocia o pace durabilă, care să garanteze securitatea continentului în deceniile următoare.

Sursa: Rador Radio România