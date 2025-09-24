Miniștrii de externe și reprezentanțili la nivel înalt ai Australiei, Germaniei, Franței, Japoniei, Republicii Coreea, Noii Zeelande, Poloniei și Regatului Unit au semnat la ONU o declarație comună.

”Împărtășim valori, interese și principii comune, inclusiv comerțul deschis, liber și echitabil, libertățile fundamentale, statul de drept la nivel național și internațional, democrația, suveranitatea și drepturile omului”, se arată în declarația comună, potrivit unui comunicat la Ministerului german de Externe.

”Ne confruntăm cu provocări comune de securitate în Europa și Indo-Pacific în domenii precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, amenințările hibride, securitatea economică, schimbările climatice și incertitudinile geopolitice, agravate în Europa de războiul continuu. Având în vedere că pacea, securitatea și reziliența în Indo-Pacific și Europa sunt din ce în ce mai strâns legate, este important să continuăm cooperarea noastră în ceea ce privește aceste provocări comune”, se mai arată în declarație.

”Este în interesul nostru comun să promovăm creșterea economică durabilă și prosperitatea, să menținem pacea, securitatea și stabilitatea și să consolidăm ordinea internațională bazată pe Carta Națiunilor Unite și dreptul internațional”, mai spun semnatarii declarației.