Crește tensiunea între India și Pakistan, în urma masacrului din 22 aprilie a 25 de turiști indieni și a unui nepalez în statul indian Jammu Kashmir și a sancțiunilor impuse de New Delhi, cu promisiunea de noi represalii, notează „Avvenire” (Italia).

Guvernul de la Islamabad a declarat miercuri că deține „informații credibile” despre o lovitură militară indiană iminentă și a promis un „răspuns decisiv”.

Par să se concretizeze astfel temerile legate de o posibilă escaladare de-a lungul celei mai lungi granițe neînregistrate, Linia de control de 740 de kilometri care desparte cele două părți ale Kashmirului, disputată de cele două țări din momentul redobândirii independenței, 15 august 1947.

Anunțul de ministrului pakistanez al informațiilor, Attaullah Tarar, sosește după ce marți, prim-ministrul indian a avut o întâlnire cu ușile închise cu comandanții forțelor armate și cei ai serviciilor de securitate. Cu această ocazie, Narendra Modi ar fi acordat înaltului comandament militar „libertatea operațională deplină” de a răspunde atacului terorist pentru care a acuzat Pakistanul că ar fi gardianul grupărilor teroriste de pe teritoriul său, sau instigatorul unor operațiuni sângeroase pe teritoriul indian.

„Pakistanul deține informații credibile conform cărora India intenționează să lanseze o lovitură militară în următoarele 24-36 de ore folosind ca pretext fals incidentul Pahalgam (stațiunea turistică din Kashmir unde a avut loc masacrul, cel mai mare incident terorist cu victime civile din India din martie 2000)”. „Orice act de agresiune va primi un răspuns decisiv”, a spus Tarar, considerând India pe deplin responsabilă pentru posibilele consecințe grave ale acțiunii militare.

În fața unor oportunități politice și cu o opinie publică indiană care a demonstrat în mod deschis, chiar și prin acte de persecuție împotriva musulmanilor locali, că își dorește o reacție care să servească drept un factor de descurajare împotriva a ceea ce este percepută ca o amenințare constantă din partea Pakistanului și, implicit, din partea grupărilor islamice teroriste și jihadiste, lui Modi îi este greu să dea înapoi. Încercările de mediere ale Chinei – Beijingul este un aliat tradițional al Islamabadului și în plus are o dispută teritorială deschisă cu New Delhi în zonele învecinate Kashmirului - precum și cele ale Statelor Unite, nu au avut până acum niciun succes aparent și, în ciuda invitației lansate și de țările vecine de a evita declanșarea ostilităților între două țări dotate cu mari forțe militare tradiționale și zeci de focoase nucleare, utilizarea forței militare pare mai mult decât probabilă.

Sursa: Rador Radio România