Organizația Națională de Turism din Japonia (JNTO), împreună cu All Nippon Airways (ANA), va oferi zboruri interne gratuite călătorilor din Regatul Unit și Europa, notează „Euronews” (Italia).

Inițiativa, programată între 24 noiembrie și 31 ianuarie 2026, a fost introdusă pentru a încuraja vizitatorii să exploreze regiunile mai puțin cunoscute ale Japoniei și pentru a reduce presiunea asupra destinațiilor aglomerate precum Kyoto și Tokyo.

Inițiativa face parte din oferta Stopover & Add-on Free Fare, care va permite pasagerilor eligibili la clasa economică din Regatul Unit și Europa să adauge la rezervările lor internaționale, până la 31 ianuarie 2026, două zboruri interne gratuite.

În esență, indiferent dacă vă îndreptați spre Tokyo sau continuați spre Hiroshima, Aomori sau Peninsula Izu, veți plăti același tarif. ANA spune că oferta vă permite să creați itinerarii cu mai multe escale fără costuri suplimentare.

Deși tariful pentru aceste două zboruri este gratuit, taxele și comisioanele se aplică în continuare. Oferta este valabilă în baza disponibilității și este posibil să nu funcționeze pentru toate zborurile sau datele.

Pasagerii pot rezerva oferta prin intermediul agențiilor de turism, al birourilor ANA din afara Japoniei, sau direct prin ANA.

Japonia își propune să promoveze turismul în regiunile mai puțin vizitate

În ultimii ani, orașe japoneze populare precum Tokyo și Kyoto s-au confruntat cu o presiune tot mai mare din partea turismului excesiv. Potrivit Nippon.com, Japonia a primit în 2024 un număr record de 36,9 milioane de vizitatori.

Deși peste 90% dintre călătorii care merg în Japonia spun că doresc să exploreze regiunea, mai puțin de 10% o fac efectiv. Acum, țara își propune să direcționeze vizitatorii către zone mai puțin frecventate și să reechilibreze fluxurile turistice generale prin inițiative precum oferta „Stopover & Add-on Free Fare”.

Programul va oferi acces la peste 40 de destinații operate de ANA, care are cea mai mare rețea de rute din țară, facilitând crearea de itinerarii cu mai multe opriri și oferind vizitatorilor experiențe turistice complete și autentice.

Sursa: Rador Radio România